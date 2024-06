los-extranjeros-y-el-canto-de-la-sirenas-mexicanas

La parafernalia engaña, pero es más doloroso que los medios de comunicación no investiguen y se vayan con lo primero que ven en redes de cuentas que malinforman, pero a quienes creen fervientemente porque le ha dado a varias contrataciones. En fin, lo anterior lo escribo por el caso de David Héctor Martínez, quien finalmente lo devolvieron con moño rojo y celofan blanco a Argentina con destino a River Plate.

A ver, ayer por la tarde comenzó a correr la información de que el zaguero no firmó con Pumas porque, presuntamente, no había pasado las pruebas médicas, noticia que se propagó como pólvora, pero ¿qué creen? pues que no era verdad. El zaguero de los ‘Millonarios’ simplemente no llegó a un acuerdo porque la negociación terminó por no convencer a los universitarios quienes simplemente al tratar de cerrar el fichaje se dieron cuenta que en las pláticas donde todos debían ganar, pues una de las partes ‘perdía’ y prefirió romper la negociación para decirle casi casi “fíjese que pensándolo mejor… Yo le hablo”. Y bueno, pues se vino abajo la ‘bomba’ (me da miedo a veces decir bomba porque si David es una bomba el día que llegue una verdadera figura internacional, ésta bomba podría ser nuclear).

En fin, Pumas a lo suyo y David ya debe andar por estas horas diciéndole a los suyos que “dice mi mamá que siempre ¡no!”.

De acuerdo a mis compañeros Carlos Ponce y Alberto Bernard, el tema no llegó a un final feliz debido a que le salieron múltiples ‘novias’ y el Universidad no quiso entrarle a la diversidad de comisiones de promotores que aparecieron.

A mí sólo me aseguraron al interior de la operación que “era una contratación que no era conveniente para nadie”.

Extranjeros y el canto de las sirenas

Para nadie es nuevo que en Sudamérica la Liga MX es considerada un paraíso por la sumas económicas que se pagan, pero un personaje directivo de un club importante me revelaba que en su equipo tienen por costumbre no invitar a medios a recibir al presunto refuerzo, ya que los jugadores regularmente se ‘marean’ cuando ven que la prensa los recibe como salvadores y un grupo de seguidores del equipo, incluso, le ponen la playera de ‘héroe’, no obstante que no ha mostrado absolutamente nada en México.

Bueno, este informante me dijo que el problema que han detectado en los presuntos ‘refuerzos’ es, en algunos casos, como llegan sin todavía una firma de por medio, a la hora de negociar se dejan pedir las perlas de la virgen y ahí a lo largo de la historia de la Liga MX muchos futbolistas no firman y tienen que volver de regreso a su país.

Ha sucedido el caso que en el pasado un guardameta vio que en el aeropuerto los fanáticos del equipo se vuelvan hacia él que cuando se sentó a negociar sólo faltaba que pidiera piloto para el helicóptero que casi casi exigía (obviamente estoy exagerando). De ahí varios clubes —lo aplaudo— han preferido que mejor no vaya prensa y aficionados a darles la bienvenida, porque luego todo mundo queda vestido y alborotado como fue también el caso del colombiano Yairo Moreno con Santos. El cafetalero también viajó a México y también tuvo que regresar a su país.

La vergüenza llamada Ulises Dávila

Lamentablemente quisiéramos que los jugadores mexicanos brillaran en el exterior dentro del campo de juego, pero tristemente lo presuntamente hecho por Ulises Dávila es muy vergonzoso.

Apenas ayer su equipo, Macarthur FC dio por terminada su relación sin más pronunciamiento, sin embargo, se sabe que aparentemente el futbolista mexicano fue acusado de tomar parte en una red para controlar el número de tarjetas amarillas en partidos de su equipo australiano y así corromper el resultado de las apuestas.

El tema ha servido no sólo para manchar la reputación de los futbolistas mexicanos, sino también para que seguramente miles de clubes analicen contratos y sumen cláusulas que anticipen este tipo de situaciones penosas que atraviesa el deporte mundial sobre penas de apuestas.

Incluso, la propia FIFA, de acuerdo a reportes de prensa y abogados deportivos, aseguran que el máximo organismo del balompié mundial elabora un manual de integridad deportiva en su lucha contra la corrupción, el dopaje o la manipulación de partidos.

De acuerdo al abogado Marcelo Bee Sellares, el proyecto prevé medidas “que van: desde la designación del responsable, elaborar mecanismos de denuncia y marco regulatorio”, afirma el litigante argentino especialista en derecho deportivo. Lo cierto es que Ulises ya tuvo su primera audiencia y sin duda recibirá el castigo que merezca en caso de que lo hallen culpable.

Espericueta, un talento desperdiciado y olvidado

Lamento mucho lo que escuché hace unos días. Entiendo que el futbol, en general, es cruel, pero mi sorpresa fue enterarme que uno de los jugadores promesa del balompié mexicano, Jonathan Espericueta, se encuentra prácticamente en el retiro e incluso quienes lo han visto aseguran que está totalmente fuera de forma.

El excampeón Mundial Sub 17 en el 2011 de 30 años de edad era uno de los jugadores promesa del balompié nacional, pero debido a la falta de oportunidades se fue ‘perdiendo' en su carrera e incluso llegó a jugar en el Villareal ‘B’ de España, por lo que se vislumbraba un futuro más que prometedor.

Sin embargo, como decenas de jugadores mexicanos y ante las pocas posibilidades en Primer División su carrera se fue apagando y hoy aseguran que se ha vuelto ‘talachero’, además de que su último equipo fue en la infumable Liga de Balompié Mexicano que en alguna ocasión se pensó sería rival de la Liga MX, pero fue todo un petardo lleno de mentiras y falsedades.

En fin, aquí lo más importante es que el campeonato mexicano impulse a los jóvenes con la regla de juveniles porque de otra forma se seguirán perdiendo generaciones de jugadores que en su momento soñaron con ser figuras y disputar un mundial para poner en alto el nombre de México.

El propio Ricardo Antonio La Volpe aseguró en su momento que de nada serviría tener campeones del mundo juveniles si no se les daba seguimiento en categorías mayores… Y no se equivocó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: NO MÁS 'BULTOS' EXTRANJEROS EN LA LIGA MX