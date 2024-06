No más ‘bultos’ extranjeros en la Liga MX; endurecen reglas para su contratación

Es cuestión de tiempo. Sólo deberá confirmarse en la conferencia que este miércoles ofrecerán el Comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, Ivar Sisniega, presidente de la FMF y Mikel Arriola, titular de la Liga MX. Es real que el sueño, o al menos la esperanza de muchos, podría destaparse este día, ya que, si mi fuentes no me fallan —lo dudo— hoy se anunciará que a partir del 2025 habrá una dura reglamentación para la contratación de los jugadores extranjeros (no formados en México) que lleguen a la Liga MX.

¿Qué significa eso? Simple. A partir del próximo año la firma de NFM será muy rigurosa. En plata: Ya no más extranjeros de medio pelo, como se ha acostumbrado a traer en los últimos tiempos. Ya habrá lineamientos, estilo Premier League, con el objetivo que no llegue cualquiera a jugar en el torneo mexicano. Allá en Inglaterra, por ejemplo, para que contraten a un futbolista debe cumplir requisitos básicos, entre ellos, que debe contar con minutos en selección nacional mayor, entre otras cosas que arrojan jugadores que llegan a sumar en una liga que es una de las mejores del mundo.

Mis fuentes no me pudieron adelantar lo que mi compañera Diana Pérez aseguró en el programa de Los Informantes en el sentido que habría una reducción drásticas de extranjeros, ése punto, aclaro, NO lo pude corroborar, pero lo que sí me aseveraron es que habrá mano dura en la reglamentación de extranjeros y uno de esas críticas normas serán la exigencia de no traer bultos al balompié nacional que luego afirman que este campeonato es muy chafa y ellos particularmente no hicieron absolutamente nada por mejorarlo.

El segundo tema que se dará a conocer es la regla de los jugadores jóvenes. En ese sentido, sólo se va a ratificar el secreto a voces, de que habrá un tiempo de 1000 minutos (por confirmar) a cumplir para los jugadores menores y no hay otra opción, es sí o sí.

Llamado a América y Tigres con la nueva regla

La Regla de Menores que volverá a establecerse a partir de la próxima temporada tendrá un impacto fuerte en equipos grandes que no acostumbran a usar jóvenes promesas. Les hablo de casos como el América y los Tigres. De acuerdo a una tabla en mi poder sobre lo que los clubes de la Liga MX utilizaron la temporada pasada, los equipos que tendrán que modificar su estrategia de apoyar promesas son los siguientes: 18. Puebla (609 minutos), 17. Toluca (670 minutos), 16. América (713 minutos), 15. Querétaro (821 minutos), 14. Tigres (mil 013 minutos, apenas hubiera cubierto la regla), 13. Atlético de San Luis (mil 207 minutos), 12. Atlas (mil 473 minutos), 11. León (2 mil 011 minutos), 10. Xolos (2 mil 189 minutos), 9. Mazatlán (2 mil 580 minutos), 8. Cruz Azul (2 mil 943 minutos), 7. Rayados (3 mil 514 minutos), 6. Juárez (3 mil 730 minutos), 5. Santos (4 mil 768 minutos), 4. Chivas (5 mil 126 minutos), 3. Pumas (5 mil 554 minutos), 2. Necaxa (6 mil 489 minutos), 1. Pachuca (11 mil 264 minutos).

Como podrán darse cuenta, Pachuca y Necaxa se van a ‘reír’ del anuncio, pues sobrepasarán los minutos que fije la Liga MX, lejos muy lejos de lo que se establezca.

Confianza en que regrese Juan Escobar

Sin duda causó un gran impacto el comunicado de Toluca en el sentido que el zaguero, Juan Escobar, habría salido mal los exámenes médicos, supe, a través de allegados suyos, que hay confianza que en tres meses se recupere. De acuerdo a la fuente consultada —habrá que checar lo que oficialmente dé a conocer el cuerpo médico de los Diablos— el futbolista guaraní se encuentra con buen ánimo. “Está super bien”, me aseguró mi informante, quien no dejó de agregar que lamentablemente los estudios fueron muy ‘jodidos’, por lo que ha acontecido presuntamente por una bacteria, derivado de la influenza que padeció el futbolista sudamericano.

Busqué ahondar en el tema, pero no me dio más explicaciones este personaje quien ratificó que habría sido un virus derivado de la influenza lo que aquejó a Escobar probablemente lo que terminó afectándolo. Sin embargo, existe confianza de que en el tiempo requerido esté bien y pueda volver a la actividad futbolística, por lo que los cercanos a Juan creen que Toluca terminará adquiriendo al futbolista de forma definitiva al equipo Cruz Azul en diciembre próximo.

Clubes preguntan por Rodolfo Pizarro

Aunque todavía no se ha revelado si Rodolfo Pizarro, jugador del AEK de Atenas, va a regresar al futbol mexicano, lo que es un hecho es que a varios clubes que pregunté me aseveran que sí estarían interesados en el mediocampista, me dijeron que sí, pero no saben sus condiciones. Desde Grecia me enteré, a través de gente bien informada sobre el mexicano, que equipos como Chivas han preguntado por el jugador, pero hasta el momento nada concreto. Lo que sí me aseguraron es que el propio Pizarro ha expresado de que en caso que haya una buena oferta que convenga a sus intereses sí estaría dispuesto a regresar al balompié mexicano, luego de tomar parte en la Super Liga.

Pizarro no ha tenido la oportunidad de tener una destacada actuación con el equipo de Matías Almeyda, por lo que si un conjunto de Liga MX tiene una jugosa oferta lo pensará, ya que su deseo es volver a planos de protagonismo con el objetivo de tener un buen cierre de carrera futbolística. Pregunté si América también había cuestionado cómo anda su actualidad y la respuesta fue muy clara: “Sé que al equipo han hablado muchos clubes mexicanos, pero nada en concreto sobre una oferta para regresar a su país”, concluyeron.

