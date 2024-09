Es inadmisible que el mejor América de los últimos tiempos y que hoy ya no tienen rival en la cima por ser los mejores de la Liga Mx tenga un gran problema: Sus aficionados los tienen en el ‘abandono’. Lo de anoche en el estadio de la Ciudad de los Deportes es sólo una muestra que el más grande tiene una afición que hasta el momento no está a su altura, porque el equipo incluso no marca como el mejor promedio de entradas, pues para ello clubes como Monterrey, Tigres y hasta las propias Chivas han estado por encima de los Bicampeones.

¿La razón? En su ‘nueva’ casa puede hacerse una lista grande: Desde ser un estadio ‘ajeno’, incómodo, poco viable, sin estacionamiento, enclavado en la colonia Noche Buena derivan que este América viva en la ‘soledad’ de su éxito. Difícil que este inmueble los azulcrema puedan levantar el Tricampeonato y no sería nada raro que no lograra la hazaña, porque sin duda sus hinchas debería ser los primeros que lo respaldan aún y cuando el equipo no luce sus mejores momentos. Ojalá esto cambie en las próximas jornadas.

¿Se vale decir y no y luego sí?

En medio del deseo de los aficionados de buscar afanosamente jugadores para la Selección Nacional de repente algunas cuentas se dedicaron a promocionar al mexico-estadounidense, Richard Ledezma, pero resulta que pocos sabían que el mediocampista del PSV ya le dio un no a personal de la Federación Mexicana de Futbol. Me aseguran que el futbolista ha declarado que está abierto a las posibilidades de ser llamado por Estados Unidos o México, pero alguien de la federación me aclaró que sería bueno recordarle al futbolista que ya rechazó en una primera instancia la posibilidad. Lo que también es un hecho es que irán por una segunda opción porque o niegan que Richard tiene talento y le haría bien al Tri.

Mensaje hasta Argentina ¡Ya Paguen!

Pues los días pasan y en Argentina, específicamente en el Banfield, siguen sin pagar el adeudo por el jugador Miltón Giménez. Los Rayos ganaron la demanda por 2.5 millones de dólares más intereses, pero el equipo argentino se ha hecho de la vista gorda. Me aseguran desde Aguascalientes que no hay manera que por el momento se salde el adeudo, los sudamericanos esgrimieron inconvenientes cambiarios para el pago del futbolista. Además de la cantidad señalada, mientras no pague el Taladro deberá también liquidar 200 mil dólares de intereses y 50 mil de multa, pero ni eso ha hecho que los sudamericanos les paguen a los necaxistas. Cambios de directiva y poca formalidad tienen al Necaxa sentado y a la espera que ya le abonen tantito a un adeudo que ha ido creciendo con el paso del tiempo.

Crecen inversores en España, caen en México

Se ha venido una ‘moda’ de que inversores mexicanos dejen su dinero en España y cada vez se suman más. Se sabe de lo clásico como Sporting de Gijón de Grupo Orlegi, Oviedo, Grupo Pachuca, Leganés, Jeff Lunho y a punto estuvo el grupo de Alejandra de la Vega de hacerse del Espanyol de Barcelona, pero cuando ya todo iba avanzado, finalmente se cayó. Pues bien, ahora apareció el México FC de Tercera División y que encabeza Luis Miguel Salvador y pronto hay otro grupo que sí o sí quiere otro conjunto de segunda. El propio Luis Miguel acepta que quizá ese interés se deba a que allá uno de los estímulos más grandes sea ascender a la división inmediata, lo que en México al parecer ya no se podrá y eso mata cualquier esperanza de los equipos que han visto como se han ido los patrocinadores de sus clubes. Estoy de acuerdo con Salvador, aquí se han encargado gradualmente de ‘desaparecer’ una liga que pocas esperanzas tiene de vida y muchos dolores de cabeza en algunos de sus equipos.

