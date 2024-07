No me equivoqué: En planes, campeones del mundo; en hechos, los más vergonzosos

Nadie niega la buena intención de Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, por mejorar este futbol tan famélico de buenos resultados. Desde su primera conferencia oficial expresé, frente a ‘La Bomba’, Ivar Sisniega, presidente de la FMF y Mikel Arriola, titular de la Liga Mx que con el plan que presentaba en ese momento México sería campeón del mundo, pero la realidad es otra en temas futbolísticos.

…Y el tiempo me da la razón. Administraciones van y vienen en FMF y México no mejora futbolísticamente. Lo sucedido en el Mundial, insisto, de nada sirvió, ¿realmente qué cambios ha habido dentro del campo de juego? Los importantes, los que deberían modificarse, siguen intactos: Demasiados extranjeros no hay ascenso ni descenso, siguen los sueldos millonarios, la competencia privilegia lo económico por encima de lo deportivo. Es la misma gata, pero revolcada. Tiran para construir, pero edifican sobre lo mismo. Nada debe sorprender ya en el futuro. Tristemente, el fracaso y la vergüenza es el común denominador de lo que sucede en nuestro golpeado futbol.

No era Jaime Lozano

No, no fui de los que habló o elogió el ‘Lamborjimmy’ de Jaime Lozano. Nunca creí (ahí están mis posteos en ‘X’s) que fuera a sacar del hoyo a una Selección que no levanta, para mí, desde hace casi dos décadas. Su inexperiencia, su falta de variaciones futbolísticas eran insustituibles aún y cuando logró convencer a los jugadores de no hundir más el barco. Su gran relación con caprichosos jugadores sirvió sólo para el momento, pero no para lo más importante: mejorar futbolísticamente a un equipo que aun con su dirección nunca tomó una identidad, un juego convincente y un futbol que aspirara algo más que ganar partidos moleros en Estados Unidos y una Copa Oro.

Ese torneo se ganó, sí, producto de muchos factores que favorecieron el título, pero que más tarde, en la alta competencia, desnudaron la cruenta realidad, pues en el momento de dar un puñetazo de autoridad, en la cancha, nunca se dio. Un año después, Jaime, está fuera, con un legado triste y un equipo sin rumbo a dos años del Mundial.

Javier Aguirre, ¿la solución?

Javier Aguirre es la solución momentánea. El apagafuegos ideal. El amigo de ‘La Bomba’, el mejor técnico de la historia del balompié nacional. Cumple HOY con el perfil idóneo para levantar a una Selección golpeada y desmotivada, pero nada más. Es un maestro para manejar el entorno. Seguramente, si es nombrado, se recurrirá a lo que ya ha funcionado, pero no esperen que sea el revulsivo a un representativo que necesita no solo un buen estratega, sino un técnico que trabaje para el 2030 y para eso a mí me hubiera gustado un tipo como Guillermo Almada que ha mostrado tener el conocimiento táctico, estratégico y futurista para ahora sí ‘empoderar’ a jóvenes y talentosos jugadores mexicanos que en los próximos años sean lo que den la cara con buenos resultados por México. Javier es el técnico del momento, pero para mí Almada el del futuro, pero ¿saben cuál es lo malo? Pertenece al grupo antagónico al poder, por eso ni su nombre suena. Una lástima, tienes la solución en casa y la sigues buscando afuera. Increíble.

Regresa Manuel Sánchez al Montpellier

Nuevamente, Pumas volverá a exportar. El lateral mexicano Manuel Sánchez Valdés viajará el próximo viernes a Francia para incorporarse al Montpellier de la Ligue 1, operación que dará beneficio a ambos conjuntos, ya que el cuadro universitario tendrá otra vez a una de sus joyas en el balompié europeo.

Fuentes cercanas al club auriazul me confirmaron que el futbolista volvió a recibir una invitación para que retorne en una segunda etapa al conjunto galo. Sánchez Valdés dejó muy buenas impresiones en su primer paso en tierras europeas y esas sensaciones generaron que el equipo francés lo haya vuelto a incluir en los trabajos de pretemporada. Se desconoce si existe la posibilidad de que el Montpellier compre al futbolista, pero lo que es un hecho es que la experiencia que ha tenido Manuel ha sido muy importante en su crecimiento futbolístico. Veremos que pasa en el futuro con el joven universitario.

