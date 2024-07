Increíble: América hará homenaje a José Ramón Fernández

Lo increíble se hará posible. Ahora que anduve en Cuernavaca me enteré de que el actual gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, planea la realización de un torneo el próximo 24 de agosto con la participación de las leyendas de América, Chivas, Pumas y Cruz Azul. El cuadrangular se realizará en el estadio Agustín "coruco" Díaz de Zacatepec. Lo increíble del tema es que los propios futbolistas determinaron, por unanimidad, rendir un más que merecido homenaje a José Ramón Fernández, a quien desconozco si ya se lo hicieron saber. Lo que sí es real es que es muy probable que incluso el reconocimiento pueda ser transmitido por televisión. Sé que la convocatoria del ‘Cuau’ es mucho, por lo que los equipos estarán bien integrados y con jugadores leyenda que seguramente deleitarán a los aficionados que se den cita en el inmueble cañero.

Contrastes en Gallos y el ‘quiquiriqui’

Dicen por ahí que no importa que hablen mal o bien de ti, pero que hablen… Y en este punto me llamó mucho la atención lo sucedido el fin de semana, cuando CalienteTV lanzó su alineación, previo al juego, que fue ácidamente criticada por el hecho que los jugadores al decir su nombre terminaban con un ‘quiquiriqui’. Bueno yo no muevo el dedo del renglón y miren que tengo mucho cariño a gente que trabaja ahí adentro: a mí me pareció realmente ridículo, porque en vez de mejorar la imagen de un equipo que lucha por volver, luego de lo sucedido el pasado 5m (5 de marzo tragedia contra Atlas) esas acciones no hacen más que pitorrearse del club de la Primera División mexicana. Sé que algunos jugadores gustó y a otros no la idea. Se entiende en el entorno que se busca hacer algo ‘disruptivo’, pero llama la atención que el club lanzó su once en forma seria y bien trabajada en las redes sociales. Es ahí donde queda claro que seguramente en esta primera ocasión, al arranque del torneo, no hubo comunicación club-televisora, pero estoy convencido de que se pondrán de acuerdo para que salga algo uniforme y con el gusto de todos y obviamente también para los aficionados. Hay respeto, pero quedó claro que esas ideas por romper y ser diferentes (qué bueno) nada más hacen quedar muy mal a una institución de una Liga que quiere situarse entre las primeras cinco del mundo. Así ni de locos está entre las primeras 10 en temas de marketing.

Alex ‘Pikolin’ Palacios y la calidad femenil

En el lugar menos pensado me encontré a Alex ‘Pikolín’ Palacios, que ataviado con la ropa de la Selección Nacional platicó un rato conmigo. Actualmente, el hermano de Marco, fuerzas básicas de Chivas, y me externó la gran calidad que existe en el futbol femenil. De acuerdo a uno de los ‘Pikolines’ la generación actual de futbolistas femeniles tiene un alta calidad que en el futuro va a pelear en seguramente por ganarse un lugar en la categoría. Alex, entrenador de porteros del Tri femenil, pero dejó en claro que gradualmente en México ha subido la calidad de las guardametas. Espera que su trabajo se vea reflejado con las seleccionadas, pero de lo que sí está muy convencido es que México está con la posibilidad de meterse a pelear entre las potencias del área como Estados Unidos y Canadá.

Hermetismo en selecciones

Como bien se ha reportado en los espacios de Récord, se encuentra en análisis el primer informe del técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano. En este medio se adelantó la posibilidad de que Javier ‘Vasco’ Aguirre es quien tome el cargo de la dirección técnica y presuntamente tendría como auxiliar al propio ‘Jimmy’. Lo que a mí me aseveran es que por el momento se encuentra en análisis el resumen de Lozano, pero me llamó la atención que aplicaron la palabra que se evalúa el ‘informe’ y viendo ‘opciones’ lo cual ratifica la idea de que sí habrá movimientos, pero no necesariamente en alguna remoción de Lozano al frente de la Selección. Lo que sí debe venir es un movimiento que haga olvidar lo sucedido en Estados Unidos. Por cierto, también sé que hay tranquilidad en selecciones porque me juran que no hay ninguna indisciplina que se haya cometido previo a su participación en la Copa América.

