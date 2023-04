El Tri está aprendiendo a ser una Selección

APRENDIENDO A SER DE SELECCIÓN

Todos aprendiendo de todos. Una selección que en cuatro meses conoció la reestructura, el suelo, la desilusionó, la inconformidad y molestia de su fiel seguidor, al extremo de sentir el mayor cambio y la verdadera y molesta cara de sus verdaderos dueños (los dueños de equipos de la Liga MX) lejos del resultado y balance final en cancha, el poco o nulo oxigeno que se ganó, o la credibilidad o desilusión en el entrenador, hoy esta selección está aprendiendo en cada línea y en cada escritorio a hacerse, construirse y además sobreponerse a sus propios errores, abusos y soberbia en la que cayeron.

Esta misma estructura que se pinta en el papel y en un organigrama cada vez más difuso, contempla en cada uno de sus puntos caras, apellidos, formas y nuevas formas de trabajo, que tienen a una selección mexicana encontrándose o intentando constituirse como lo que era, hace unos años, un equipo de todos y para todos.

Ya en cancha y estrictamente del plantel está claro qué hay jugadores que por ningún motivo deben de quedar fuera del cuadro mexicano: Alexis Vega, Luis Chávez, Erick Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes mejor que la última vez, Julián Araujo cada minuto mejor, independientemente del equipo con quien jueguen.

Mientras que fuera de la cancha, Diego Cocca tuvo su primera prueba en Estados Unidos frente a la selección que más dolores de cabeza ha brindado a México en los últimos años.

No olvidemos que Cocca como algunos seleccionados están aprendiendo a ser parte y formar la selección mexicana. Es un entrenador, como cualquier otro que busca y requiere el matón tiempo posible con el plantel, entrenamientos a doble sesión, charlas, sesiones de videos y todo lo que tenga que ver con integración y conocimiento el uno del otro.

En lo interno, continúa con la integración del grupo, conocer más del jugador, conocer más de la selección, del manejo, derechos de televisión, número de entrevistas, preguntas en conferencias y hasta conociendo a la prensa que acompaña a selección mexicana. Para los jugadores, los movimientos y rumores que se manejan de los cambios a nivel escritorio no distraen no inquietan, sin embargo, no dejan en estado de tranquilidad a selección mexicana.

Incluso los que ya no vienen y pronto ya no estarán de respecte intentan hacer valer su hegemonía y sus formas de trabajo o reglas impuestas para selección mexicana, como el aún presidente de la FMF, que aún mueve la mano para intentar tener injerencia en el manejo de selección mexicana, medidas que por cierto sólo terminaron por dividir al equipo, alejarlo de su afición y básicamente ahuyentarlo de todos al terminar en líos y discusiones con más de uno.

COPA ORO, LA PRUEBA FUERTE

En este proceso de construcción de selección mexicana tras el fracaso en Qatar se comenzará a escuchar la palabra “Paciencia” de manera constante. El cuerpo técnico sabe que la presión va aumentar a cada instante, así se den los resultados de manera positiva o negativa, por ello las charlas con los directivos han girado en este tenor, sabedores de que la Copa Oro será la principal exigencia y en que realmente corre peligro el puesto y la situación de selección mexicana, un torneo en donde la Final es obligada por todos lados, para tener a la selección mexicana generando dólares en taquilla y pantalla.

Torneo que marcará el actual proceso y desarrollo del proyecto de Cocca y compañía, un torneo que se tiene planeado jugarlo en su mayoría con jóvenes y algunos de experiencia, ya que es prácticamente importable tener 45 días concentrados a jugadores del viejo continente y de la liga mexicana, por lo que es prácticamente un hecho que unos asistan al juego en San Diego el 11 de junio y al cuadrangular de la Liga de Naciones y otros se meterán de lleno a la Copa Oro.

Todos los escenarios contemplados y hablados, hasta el peor escenario, que es no llegar a la Final en ninguno de los dos, en donde vendría una evaluación a profundidad de Rodrigo Ares de Parga al trabajo de Diego.

La Copa Oro será la exigencia para el actual cuerpo técnico luego de que tendrá a los jugadores que él elija y con los que logre negóciate su presencia y no sólo por un par de días, sino por mucho más tiempo que le permita plasmar una idea más clara de lo que ofrecerá como selección y por ende la exigencia acorde a lo trabajado.