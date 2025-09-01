El Clásico va con afición y en CDMX

Primero echaron al Atlante, que revivió al moribundo Estadio de la Ciudad de los Deportes, lo volvió Azulgrana como en aquella época del Potro campeón con La Volpe, le regresó gente. Después, expulsaron al Cruz Azul que lo volvió de nuevo Azul, con entradones inesperados, a pesar de las burlas, con éxito. Y ahora lo intentaron con el América, que pretendió adoptarlo como casa en el Tricampeonato.

El Club América está harto de jugar en el inmueble de la Colonia Nochebuena desde el primer día que regresó y lo tuvo que adoptar como casa, por lo obsoleto y complicado para equipo y afición. Pero aguantó, la gente respondió, vinieron los títulos. Parecía valer la pena hasta este fin de semana.

CUÁNTO PERDIÓ AMÉRICA POR EL ALCALDE

La venta de boletos para el juego contra Pachuca ya iba arriba del 85% para el viernes, la expectativa del mejor nivel del América y en especial la chispa que encendió Maximin en la afición pronosticaban casi lleno con la venta el día del partido. Además de la taquilla, la venta de cerveza y bebidas, más la comida o botanas, elevan el conteo de lo que perdieron las Águilas por las locuras del alcalde a más de 7 millones de pesos. Ticketmaster comenzó la comunicación del reembolso del pago de boletos más el cargo por servicio desde el sábado. Además está el golpe al prestigio de la Liga MX por tener un juego sin afición por la decisión de un político.

NO HAY MÁS OPCIÓN DE SEDE

Como ya había sucedido antes, el Club América valoró mover su próximo compromiso en casa de sede, ni más ni menos que el Clásico ante Chivas. Pero la opciones son casi nulas: la alternativa del Cuauhtémoc ya no puede ser pues tendrá concierto de Shakira, ni Toluca ni Ciudad Universitaria se los prestaron, además de que no quieren ceder ventaja para viajar jugando en casa. Así que no hay de otra: será en el Ciudad de los Deportes.

EL POLÍTICO DOBLARÁ LAS MANOS

Tras ser víctima del arrebato y equivocarse al ordenar el juego a puerta cerrada por creer que el América puede cerrar y abrir calles, cuando fue su propio operativo, el alcalde convocó a junta este martes para evaluar ahora sí dialogo con el club del que irónicamente es aficionado. Es inminente que tras pedirle al América que ‘pongan de su parte’, aceptará reabrir el viejo estadio de la Colonia Nochebuena. La crítica ha sido durísima, la presión mediática más, y terminará por doblegar a un político que sólo buscó protagonismo.

EL AZTECA URGE, PERO FALTA

El Club América se molesta, pero no desespera, pues sabe que su casa trabaja a marchas forzadas para quedar en forma para el Mundial 2026 en el verano próximo, tras el cual podrá ocuparlo ya remodelado, de nuevo como el templo del futbol mexicano, sin que necesite estar pagando renta. Hay que soportar un poco más, la grandeza también se pone a prueba.

