5G reinventará la industria

La tecnología 5G tendrá diversos aplicativos dada su velocidad ultra rápida, la baja latencia y el alto rendimiento, por ello su impacto en la industria y cadenas de valor será tan grande que, a nivel global, creará 22.3 millones de puestos de trabajo y 13.2 billones de dólares en valor económico para 2035, según menciona el estudio “The Impact of 5G: Creating New Value across Industries and Society”, a cargo de IHS Markit.

Desde el pasado mes de febrero la tecnología de quinta generación (5G), es una realidad en México con el proveedor de servicios de telecomunicaciones Telcel, lo que representa no solo una mejora en la experiencia de los usuario mexicanos de telefonía móvil, sino que se proyecta que abarcará muchas otras áreas como industrias y empresas, donde ayudará a consolidar procesos rápidos, seguros y confiables.

Asimismo, esta nueva herramienta tecnológica impulsará a las industrias a reinventarse y crear nuevos modos de uso, abarcando espacios desde la telemedicina hasta la logística digital, las cadenas de suministro digitalizadas, la agricultura inteligente y otras áreas que hasta hace algunos años, se consideraban solo en la imaginación.

Las principales ventajas que presenta 5G respecto a su predecesor 4G, van desde mayor ancho de banda, mayor velocidad y menor latencia, hasta la posibilidad de conectar más dispositivos y personas, características que impactarán positivamente en las industrias en la transmisión de datos en menor tiempo, soporte de comunicaciones de tipo machine-to-machine (M2M), servicios impulsados por software, conectividad confiable para dispositivos en movimiento, network slices basados en las necesidades del usuario, eficiencia energética a través de edge computing y una mayor confiabilidad en distintas latitudes.

Combinadas además con los avances del Internet de las Cosas (IoT), las bondades de la red 5G, darán lugar a grandes innovaciones tecnológicas en el sector logístico al permitir:

Mayor control de las mercancías

Con la instalación de sensores de IoT habilitados para 5G en las mercancías o contenedores, se podrá disponer en tiempo real de todos aquellos datos necesarios para la correcta administración de ellas durante toda la cadena de suministro.

Esto permitirá conocer, por ejemplo, ubicación, temperatura, humedad o presión de las mercancías, y por consiguiente, reducirá pérdidas a causa de previsiones humanas.

Optimización de las rutas

Gracias a la robustez en las transmisiones por la red 5G, será posible optimizar rutas de traslado y localizar ubicaciones, incluso en los puntos más remotos.

Del mismo modo, en áreas con una gran concentración de señales, esta mayor robustez evitará que la red colapse. Esta mejora en la geolocalización, por tanto, ayudará a prever posibles retrasos y la adaptación ante cualquier imprevisto.

Mayor agilidad y seguridad en las operaciones portuarias

La tecnología 5G permitirá digitalizar un sinfín de procesos aduaneros que hasta ahora se hacían manualmente y comportaban una mayor complejidad a la hora de mover las mercancías en los puertos.

La integración del 5G al IoT permite crear un sistema inteligente de transporte, sensores, cámaras y dispositivos móviles conectados con el que conformar un sistema de comunicaciones integrado más ágil y fácil de controlar.

Además, esta tecnología puede derivar también en mejoras en el uso de la realidad aumentada, que puede usarse para ayudar a solucionar deterioros en remoto, la protección de los trabajadores o las comunicaciones dedicadas a las emergencias.

Aplicaciones en la nube veloces y sofisticadas

En la actualidad, diferentes software para inventarios y sistemas de gestión de información suelen estar alojados en la nube, pero la velocidad no es siempre la deseada. La lentitud en el acceso a aplicaciones en la nube será cosa del pasado con la tecnología 5G que, además de agilizar su funcionamiento, hace del cloud computing algo más sofisticado al facilitar la comunicación en tiempo real de dispositivos móviles con un servidor central.

Es así como la quinta generación de redes móviles promete revolucionar los procesos en todas las industrias, especialmente en el sector logístico, por lo que expertos consideran que cada vez más empresas basarán sus procesos de toma de decisión en datos recabados en diferentes fuentes que permitan optimizar las operaciones y predecir el desempeño futuro.

Todas estas mejoras en la logística y cadenas de distribución impactarán de forma positiva en la experiencia del usuario, al resolverse los problemas de última milla, es decir al mejorar los procesos de la empresa, el usuario final tendrá su producto en su tienda de preferencia o en la puerta de su casa en un menor tiempo.