Shakira antes de separarse de Piqué: "Es territorial y celoso"

Tras la separación entre Shakira y Piqué por una presunta infidelidad del futbolista, se revivieron algunas controversiales declaraciones que la cantante dio a lo largo de los años sobre su relación.

La pareja dio el anuncio formal el pasado jueves 2 de junio a través de un comunicado, luego de mantener 12 años de "noviazgo" y dos hijos.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", se lee en el informe compartido por la agencia de comunicación de él y ella.

Entre la información retomada salió una entrevista de 2014 hecha por el medio informativo colombiano 'Nocias Caracol', en la cual la artista aseguraba que su pareja era muy conservador, por lo que no tenía permitido hacer videos con hombres.

"Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador".

Desde el inicio de la relación hubo polémica, ya que ambos mantenían vínculos afectivos con otras personas cuando se conocieron en 2010 durante el festival 'Rock in Rio' en Madrid, según información de Piqué para el diario L'Sportiu en 2020.

"A Shakira la conocí en Madrid antes de ir al mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la Final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y daba por hecho que jugaríamos aquel partido. Hubo química desde el principio".

Incluso la colombiana le escribió un tema que fue revelado en abril de 2017 conocido como "Me enamoré", en el que cuenta el día que tuvo su primer acercamiento con el del Barcelona.

"Un día le escribí preguntándole por la temperatura de Sudáfrica y ella me respondió con una parrafada inmensa. Eso no era normal, por lo que empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar a la Final (Mundial 2010) para volver a vernos", contó el defensa para el programa 'TV3 Fora de Sèrie'.

En marzo del 2011, nueve meses después de la Final del Mundial que se llevó España, la pareja decidió romper con los rumores y destaparon la relación que se venía especulando en medios.

"Piqué es territorial y celoso. Le gusta tenerlo todo bajo control", confesó la intérprete de "Te felicito" durante una entrevista para una emisora de radio en Estados Unidos.

El primer hijo de la pareja llegó en 2013 y recibió el nombre de Milán, más tarde llegó Sasha en 2015 y la familia se mostraba como una de las más estables en la farándula.

La cantante se mantuvo alejada de su carrera por algún tiempo, dedicándose de lleno a su maternidad, más tarde, en 2019, se revelaría que pasaba por algunos problemas con sus cuerdas vocales y confesó que Piqué la motivo a retomar la música.

“Siempre estaba enfadadísima, y él necesitaba que hablara. Gerard Piqué me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. ‘Sal de ahí y ponte a trabajar’”,comentó para la agencia 'AFP'.

En las últimas entrevistas que participaron juntos, Shakira dejó claro que no se quería comprometer en matrimonio con el jugador, ya que su objetivo era mantener el interés y la llama en la relación.

“No quiero que me vea como su esposa, sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, sentenció la latina en marzo del 2022.

