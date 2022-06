Lucy Mebarak tras separación de Shakira y Piqué: 'Mi hermana está recuperándose'

Luego de que hace unos días se diera a conocer de manera oficial la noticia de la separación tras doce años de relación, entre Shakira y Gerard Piqué, Lucy Mebarak, contó cómo se encuentra la artista tras la ruptura.

La hermana de la colombiana mencionó a la prensa europea que la separación de la cantante y el futbolista era posiblemente previsible por lo que no la tomó de sorpresa y además mencionó dónde se encuentra la autora de 'La Tortura'.

“Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”. Añadió.

Cabe mencionar que Lucy Mebarak viajó a Barcelona con el objetivo de visitar a su papá quien fue hospitalizado hace unos días donde se encuentra recuperándose.

Finalmente, y ante las constantes preguntas de la prensa, Lucy afirmó “No los he visto, no vivo en España. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, comentó.

