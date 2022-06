Almada: ‘Cuando termine la etapa de Tata Martino estamos en la lista de candidatos’

Tras tener un excelente Clausura 2022 con los Tuzos del Pachuca donde cayó en la Final de la Liga MX ante el Bicampeón Atlas. Guillermo Almada confesó que recibió llamadas de periodistas para preguntarle si la Federación Mexicana de Futbol se contactó con él para dirigir al Tri, cosa que negó, pero dijo que es candidato al banquillo.

“Nos enorgullece que una Selección tan prestigiosa como la de México, porque así lo han manifestado, que cuando se acabe el proceso del Tata Martino, estamos en una lista de dos o tres candidatos.

“Cosa que sí nos enorgullece. Más allá de eso no puedo opinar porque me gusta respetar el trabajo del Tata Martino”, dijo en Charla con La Bruja en Ecuador, al mismo tiempo que señaló que tuvo una charla con el entrenador de la Selección Mexicana.

“(Tata) tuvo la deferencia de juntarse con nosotros hace un mes para que intercambiáramos secretos del Pachuca, cómo generamos intensidad, ese ritmo, ese tipo de juego, presión alta que le gusta, pero hereda muchos jugadores que no la hacen y por eso no la pueden hacer”, confesó.

Por otra parte, Almada, señaló que Gerardo Martino lo elogió por su trabajo en la Liga MX, mismo que por la intensidad con la que dirige lo puede llevar sin más problemas a Europa.

“Voy a hacer una confesión que me dijo Martino y que e hizo sentir muy bien. El único entrenador que él veía con intensidad y posibilidad de ir a Europa en la liga mexicana éramos nosotros.

“Me preguntaba cómo no me he ido a Europa todavía. Le dije que por cumplir mi palabra y proceso, quizás soy tonto, pero me gusta hacer eso. A veces el marketing es más importante en México que la capacidad de los entrenadores, no quiero ser peyorativo con nadie”, agregó.

Cabe destacar que Guillermo Almada confesó que en el contrato que tiene con los Tuzos del Pachuca hay una cláusula por si la Selección de Ecuador lo llama para dirigirlos cuando finalice la etapa de Gustavo Alfaro, quien será el entrenador en Qatar 2022.

