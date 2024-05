¿A Eiza González no la quieren los mexicanos? Esto fue lo que dijo

Sin duda la carrera de Eiza González en Hollywood ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años, eso ha hecho que a mucha gente le dé gusto, pero también por su crecimiento ha recibido un sinfín de críticas.

Durante su participación en la Met Gala en el Museo Metropolitano de Nueva York, la actriz dijo no sentirse apoyada por los mexicanos por su éxito en el extranjero, pero aún así ella está feliz.

Eiza González no siente el cariño mexa

“Esto aquí para convivir con todos, ver los vestidos, pasarla bien, siempre como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, expuso.

En breve entrevista con los medios durante la pasarela de moda, Eiza González fue cuestionada de cómo se debe de trabajar en los malos comentarios de las personas.

“Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo qué enfocar”, respondió la mexicana dando a entender que ella sigue triunfando mientras otras personas se dedican a tirar hate.

