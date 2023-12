Eiza González afirma que 2023 fue un año triste donde estuvo llorando

Para este cierre de año 2023 no hay como las reflexiones sobre lo que uno vivió. Como es el caso de Eiza González, quien hace un recuento de lo bueno y malo de su vida.

Por medio de sus redes, la actriz mencionó que los 12 meses anteriores fueron los más decisivos en su carrera y en lo personal pues tuvo muchos altibajos.

“Ha sido mi más feliz y más triste. El mejor yo y el peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que me gusta sin estar en casa y perdí la estabilidad. La paradoja de la vida nunca aprovecha para fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras tanto lloraba y luchaba por levantarme de la cama”, declaró.

Es buen momento para comenzar

En un video que subió a Instagram y donde comparte su reflexión, la artista se dice bendecida por conocer varias partes de ella misma que le sirvieron para reconstruirse.

“La vida es impactante y a veces siento que estoy en una montaña rusa y no puedo saltar. Agradezco haber sido capaz de descubrir tantas partes de mí que nunca había podido. Cavé tan profundo y trabajé en mí mismo más que nunca. Fue más abierto de lo que nunca he estado y más roto de lo que nunca lo he estado. Supongo que este año estaba destinado a construirme para lo que viene el próximo año”, detalló.

Por último, Eiza adelantó que para el próximo año no le queda más que disfrutar de todo lo que viene. Y también aprovechó para agradecer a todas las personas que la cuidaron y abrazaron en momentos complicados: “Gracias a todos por unirse a este 2023 nos vemos el próximo año”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEPE AGUILAR ARREMETE EN ESTADO DE EBRIEDAD CONTRA UN FANÁTICO POR CONTROVERSIA DE SU HIJA DE SER EN PARTE 'ARGENTINA'