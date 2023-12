Pepe Aguilar arremete en estado de ebriedad contra un fanático por controversia de su hija de ser en parte 'argentina'

El pasado fin de semana el cantante, compositor y productor musical Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos grandes leyendas de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano, realizó en estado de ebriedad una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, "van a ver a Pepe borracho, así que no se pierdan amiguitos", expresó el intérprete.

Durante el live, arremetió en contra de un fan que quiso revivir la controversia de su hija Ángela, sobre ser en parte argentina, lo que provocó mucho hate hacia la llamada "Princesa de la música mexicana".

El fan le preguntó al cantante Pepe Aguilar si su familia es procedente de Argentina. Como era de esperarse, el cantante le respondió a esta persona muy a su estilo. "Como les gusta el cuento, me cae de a madres, más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas?, por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan, ¿argentino y qué?, pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre".

Pepe Aguilar defiende a su hija la cantante y compositora Ángela Aguilar, manifestó que todos los seres humanos son iguales y no debería haber trato diferente porque sean de diferentes nacionalidades, "¿cuál es la pinche diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un inglés?, por el amor de Dios, todos somos hijos de Dios, y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pende... no de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas, o sea, tus energías las gastas para decir esa pende... por eso estamos como estamos".

Cabe recordar que fue en diciembre pasado cuando Ángela Aguilar, causó gran controversia en redes sociales al mencionar que era 25 por ciento argentina; esto ocurrió al celebrar el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En su cuenta de Instagram expresó: "no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, 25 por ciento Argentina, 100 por ciento orgullosa, hoy, todos somos más celestes que el cielo". Jamás pensó que por esa publicación recibiría muchas críticas y usuarios de redes sociales comenzaran una campaña de "cancelación".

La cantante Ángela Aguilar, la hija menor de Pepe Aguilar, nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, sin embargo, tiene raíces mexicanas y argentinas. Sus abuelos paternos fueron los cantantes y actores Antonio Aguilar y Guillermina Jiménez Chabolla (Flor Silvestre); su abuela materna, Eva Mendoza, es originaria de Buenos Aires, Argentina.

