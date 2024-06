¡A Taylor Momsen la muerde un murciélago en pleno escenario! No creerás su reacción

Vaya sorpresa que se llevó Taylor Momsen ahora que le está abriendo los conciertos a AC/DC en España.

Pues resulta que cuando estaba en pleno show frente a miles de personas en el Estadio Olímpico La Cartuja, en Sevilla, de la nada salió un murciélago que se sujetó a su pierna.

Taylor Momsen no sabe cómo reaccionar

Quien fuera la niña de la película de ‘El Grinch’ estaba terminando una de sus canciones cuando el público le empezó a decir que tenía el animal en su piel, pero ella no entendía muy bien lo que pasaba hasta que baja la mirada y suelta un grito de ayuda.

Taylor no sabía cómo reaccionar o qué hacer, pero de inmediato su staff se acercó para auxiliarla pero tampoco encontraban la manera de espantar al murciélago. Primero sacudieron su vestido pero no dio resultado, ya después con un papel lo agarraron pero se escapó y se pudo ver como volaba sobre el escenario y el estadio.

Taylor Momsen fue mordida por un murciélago

Lo que no se esperaba Momsen es que el animal la hubiera mordido, pero lejos de estar asustada estaba sorprendida porque era un hecho inédito dentro del rock, pero aún así mejor se fue a vacunar contra la rabia.

“Así que... MOMENTO DE ROCK AND ROLL... en Sevilla el miércoles durante ‘Witches Burn’ de todas las canciones... un murciélago voló sobre mí y se aferró a mi pierna... en el momento en que estaba actuando y no tenía ni idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando... era lindo, pero sí me mordió... Así que las vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas”, detalló.

