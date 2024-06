Belinda sufre deformación por interpretar a Paola Durante ¡Te impactará!

Una parte que está llamando mucho la atención dentro de la serie '¿Quién lo Mató?', donde se habla de la muerte de Paco Stanley, es la participación de Belinda al interpretar a Paola Durante.

Para la cantante no fue nada fácil interpretar a la edecán de televisión, pues tuvo que hacer una transformación del cien por ciento de su rostro para lucir lo más parecido, lo que le trajo consecuencias después de las grabaciones.

Belinda sufrió llagas en la boca

En entrevista, Belinda detalló que trabajar con prostáticos fue complicado porque además los brackets no le dejaban hablar bien: "Grabar y hablar con prostéticos es muy complicado. Además de brackets tenía prostéticos en toda la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de atrás para que la cara fuera completamente diferente a la mía y pues era muy complicado hablar, de repente no se me entendía”.

Para la actriz lo malo vino después cuando le salieron llagas en la boca y un dolor en toda la cara que no se podía quitar, pero asegura que todo valió la pena ya que ni sus mismos compañeros la podían reconocer por lo cambiado de su rostro.

“Después de la serie, duré con llagas, porque a parte tenía brackets, dentro de los labios como yo creo que un mes. Hablaba y me dolía, o sea, era doloroso”, confesó.

