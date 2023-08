Adán Augusto López denuncia conspiración en contra distribución de libros

El aspirante a Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, acusó a varios gobernadores de coludirse para frenar la distribución de libros de texto gratuito.

“Hoy, ante la embestida en la que están confabulados gobernadores, la de Aguascalientes; la de Chihuahua, que es la máxima representante del conservadurismo y la politiquería, aliada con los ministros conservadores. ¿Alguna vez habíamos visto que un juez, un magistrado o un ministro conservador intentara detener la distribución de libros de texto gratuitos?”, cuestionó el político tabasqueño.

Durante una asamblea informativa en Cuautitlán, Estado de México, Adán Augusto defendió el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos, afirmando que es un derecho fundamental construido por los mexicanos a lo largo de la historia: "educación para todos, pública, laica y gratuita".

Cabe destacar que el ex secretario de Gobernación es el único entre los candidatos que ha alzado la voz en defensa de la educación pública en México ante los embates de la derecha.

En su visita por tierras mexiquenses, aseguró que, a pesar de los esfuerzos conservadores, la distribución de los libros de texto no se detendrá: "No van a pasar y no regresarán. Continuaremos luchando para que los libros de texto gratuito lleguen a todos los niños de México”.

“Quien no conoce su historia no sabe a dónde va” y se pronunció en contra del intento de censura de los libros de texto gratuitos por parte de aquellos a los que calificó como conservadores, de la derecha y los más inmorales del país”, dijo.

López Hernández leyó la introducción de un libro de texto gratuito, resaltando que el gobierno actual y sus representantes defenderán el derecho a la educación para todos, pública, laica y gratuita.

La lectura compartida por el político tabasqueño fue la siguiente: “No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro", expresó el poeta andaluz Federico García Lorca.

García Lorca era un soñador, un idealista que creía que la cultura sería la llave para el cambio, creía en el poder de los libros.