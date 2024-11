¡Adiós, Netflix! Estos modelos de televisión ya no serán compatibles desde el 1ro de diciembre

Mucha atención porque si eres suscriptor de Netflix, pero tienes un televisor fabricado hace más de 10 años, podrás quedarse sin el servicio de streaming a partir del 1ro de diciembre, así que aquí te diremos en cuáles televisiones quedarán inservibles para ver series y películas.

A noviembre de 2024, Netflix cuenta con aproximadamente 277.65 millones de suscriptores a nivel mundial, según sus reportes recientes. Este crecimiento refleja un aumento significativo del 16.5% en comparación con el año anterior, impulsado en parte por la adopción de su plan con anuncios, que ha captado una gran parte de las nuevas suscripciones en los mercados donde está disponible.

Con series famosas como La Casa de Papel, El Juego del Calamar o Stranger Things, además de películas, reality shows y producciones exclusivas, Netflix es la plataforma de streaming más popular de todo el mundo.

Sin embargo, a partir del el 1ro de diciembre varios televisores ya no serán compatibles con Netflix, pues no podrán descargar la aplicación ni actualizarla.

Las televisiones que quedarán obsoletas para Netflix son aquellas fabricadas antes de 2014, debido a que no cuentan con capacidad de procesamiento, memoria y soporte para las actualizaciones de la app, lo que ofrece una mejor experiencia al momento de ver sus películas o series.

Televisiones Sony sin Netflix desde diciembre

Serie W95

Serie W85

Serie X85

Serie X9

Serie X95.

Otros televisores de las marcas Samsung, LG y Panasonic, que tengan un hardware y software, similares a los de Sony, tampoco podrán utilizar Netflix desde el 1ro de diciembre.

Ahora bien, que tu televisor ya no puede descargar ni actualizar por sí solo Netflix no quiere decir que ya no sirva y debes de cambiarlo, pues aún puedes usar de él y ver la aplicación de series y películas, mediante unas herramientas externas que te permiten ver streaming.

Herramientas para ver streaming en televisores viejos

Chromecast de Google

Amazon Fire TV Stick

Roku Streaming Stick

Apple TV.

