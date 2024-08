Adrián Marcelo lanza una fuerte advertencia hacia Gala Montes y Arath de la Torre en LCDLFMX

Adrián Marcelo ha causado polémica al enfrentarse a Arath de la Torre en la última gala de eliminación de 'La Casa de los Famosos'. Tras la salida de Sabine Moussier, el influencer ha decidido intensificar su estrategia, buscando afectar a los demás participantes del cuarto mar.

Adrián Marcelo amenaza a Gala Montes en LCDLFMX

Adrián Marcelo se reunió con su equipo en 'La Casa de los Famosos' tras la salida de un miembro del cuarto tierra para discutir nuevas estrategias. Durante la conversación, abordó a Gala Montes, con quien ha tenido conflictos, sobre su intención de eliminarlo del programa con el apoyo del público.

Adrián Marcelo anunció que llevará el juego a otro nivel, ya que no logró mantener la "fiesta en paz". A partir de ahora, optará por "golpes bajos" y pidió a su equipo que no lo juzgue.

"Esta parte ya la juego en modo "hard", en modo difícil", agregó. "No me juzguen", le dice a su equipo. "Ya viste que cuando quiero aportar no jala... yo se las acumulo, no hay pedo conmigo... no me juzguen".

Adrián Marcelo anunció que su confrontación con Gala Montes abordará temas personales, incluyendo su polémica pelea con su madre, Crista Montes.

"Y la de Gala viene fuerte, tú dijiste 'deja de hacer famosa a gente estúpida' bueno, esto último deberías de dejar de ser si quieres que tu mamá te quite el 30%", dijo.

Adrán Marcelo amenaza a Arath de la Torre

La relación entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre se ha tensado aún más tras las recientes declaraciones del influencer. Adrián expresó que continuará atacando a Arath si este mantiene su actitud provocadora en el reality.

"Le puede vender la historia que sea al público mexicano, pero aquí adentro, si yo sigo detectando que sigue en ese modo, yo voy a seguir tirando así", señaló

Dijo que su oponente tiene "un león dormido" que, según él, no se apacigua ni con terapia ni con yoga. Cada domingo, en el reality, le recuerda que el ambiente no es un paseo, sino un reto constante.

"Vienen los v€rg@zo$ fuertes y me da miedo, pero ese señor (Arath) un día lo voy a tronar, trae un león dormido que si no es con clona, ni con terapia ni con yoga, no se duerme y yo se lo saco cada domingo, le recuerdo que estar aquí no va a ser vacación, vienen a sufrir". Afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Casa de los Famosos: Captan a Sian Chiong escupiendo la comida de sus compañeros