Adrián Marcelo reapareció en su canal de YouTube ¿Qué dijo de La Casa de los Famosos?

Desde que abandonó La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo ha hecho pocas apariciones en público, pero ahora que regresó a su programa ‘Radar’ por YouTube ha recibido el cariño de la gente.

El influencer estuvo acompañado por La Granja Rifa, con quien estuvo dando un recorrido por un barrio de Monterrey regalando dinero y hablando a medias del reality.

Adrián convivió con la gente, tanto adultos como niños, que lo apoyaron tras sus salida del programa de Televisa. Incluso una señora le dijo que “yo siempre lo veo en la tele”. A lo que el creador de contenido le respondió: “Me fui, me metí en problemas”.

Atacan a Gala Montes

La misma señora, sin nombrarla, expuso que Gala Montes era quien estaban mal porque siempre estaba atacando al famoso: “Pero está mal la mujer esa, porque le echa a usted”.

Pero eso no fue todo lo que platicó el influencer sobre el programa que lo puso en boca de ‘medio mundo’, también hizo una reflexión sobre su salida la cual considera una injusticia.

“Mi abuelita estaba muy enojada, porque me dijo que me hicieron una injusticia, pero hay que ser felices, si tengo amigos como Pepito, como Romano, como el Comandante Patillas, si puedo tener el privilegio de hablar con usted, pues la vida me está sonriendo”, finalizó.

