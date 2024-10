Sabine Moussier revela las enfermedades con las que está batallando

En la recta final de La Casa de los Famosos, Sabine Moussier no estuvo presente en diferentes galas y en la final, pero hoy ya sabemos por qué.

La misma actriz contó, entre lágrimas, que ha estado bajo varios estudios porque no sabe qué puede tener, además que está luchando con la esclerosis múltiple.

“Me encantaría compartir algo con ustedes para que sepan que la vida es hoy y mañana quién sabe... He estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos, saben que me he estado rompiendo poco a poco... ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico en donde me tienen que sacar biopsias, y el otro es esclerosis múltiple”, reveló.

Sabine explica su enfermedades

La artista dentro de la serie ‘Secretos de Villanas’ declaró que de pronto su sistema nervioso se vio atacado por lo que empezó a ver doble, luego tener vista borrosa, debilidad en el cuerpo y mucho dolor.

“Hace como un año se me empieza a poner el cuello tieso tieso tieso, yo no entendía. Empiezo como a sentir como dormido, entumido y como hormigueo en las manos, pero es una sensación distinta. Entonces le hablo a mi hermano y me dice: ‘vete al hospital ahorita’. Y le digo: ‘no, espérate, ya es muy tarde ahorita’. Entonces me dan el teléfono de un doctor y me dice que voltee a los extremos y tal y que si sentía yo cierta cosa, que no me acuerdo que era... porque la memoria se me fue”, declaró.

Por último, Moussier dijo que su familia es el motor para poder salir adelante y buscar la fuerza para enfrentar sus enfermedades.

“Yo lo único que le pido a Dios es que me deje estar entera y fuerte para mis hijos, para mi madre, para que a mis hijos nunca les falte una madre que pueda valerse por sí misma. Pero ellos también son mi motivación porque gracias a ellos yo me levanto y de repente salen estas ganas y esta necesidad de vivir”, finalizó.

