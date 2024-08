Sabine Moussier es la quinta eliminada de “La casa de los famosos México”

El 25 de agosto se realizó la Quinta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México, segunda temporada, donde el público expulsó a Sabine Moussier, quien dejó la competencia tras 36 días de aislamiento.

El miércoles, los famosos se metieron al confesionario para votar y nominar a los participantes de la semana. Al final, Sabine Moussier, Arath de la Torre, Gala Montes y Mario Bezares quedaron nominados para la eliminación.

Sabine Moussier quinta eliminada de LCDLF

Durante la gala del 25 de agosto, los nominados enfrentaron el proceso de eliminación de la quinta semana. Arath De la Torre casi renuncia tras ver un video de apoyo de sus hijos, y luego comenzó el proceso para que los nominados salvados regresaran a la casa.

Sabine Moussier fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2, convirtiéndose en la quinta eliminada, tras no recibir suficientes votos. Los salvados en esta ocasión fueron Mario Bezares y Arath De la Torre, mientras que Gala Montes también estuvo en la puerta de eliminación.

“Fue un honor cada minuto, estoy que me rebosa la emoción. Ya no le quiero entrar a los ‘cocolazos’. Respétense, ámense, no luchen como pirañas. Voy con mis flores donde sí pueden florecer conmigo”, señaló Sabine.

#SabineMoussier se conecta por última vez a la casa para despedirse de sus compañeros #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX pic.twitter.com/xBYnbGzoTz — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2024

Estos son los eliminados de LCDLF

Primera semana: Paola Durante

Segunda semana: Shanik Berman

Tercera semana: Luis Caballero “Potro”

Cuarta semana: Mariana Echeverría

Quinta semana: Sabine Moussier.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Belinda y Danna Paola se encuentran y cantan juntas "La Mala"