VIDEO: Belinda y Danna Paola se encuentran y cantan juntas "La Mala"

Belinda y Danna Paola sorprendieron en redes sociales al viralizarse un video en el que cantan "La Mala", el nuevo sencillo de Belinda lanzado el 15 de agosto. La canción ha generado controversia por su letra y la imagen promocional de la cantante, que algunos usuarios han calificado de diabólica.

Danna Paola y Belinda cantan "La Mala"

Un video viral muestra a Belinda y Danna Pola cantando "La Mala" tras bambalinas en el concierto de Natanael Cano en el Foro GNP. Las cantantes, con lentes oscuros y cabello suelto, se divierten frente a un espejo mientras graban con sus celulares.

"Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que lo’ dejo loquito’, que soy la perdición", cantaron las cantantes Belinda y Danna Paola.

"Me mama, la amo, güey, o sea", dijo Danna Paola.

Fans reaccionan al video de Danna y Belinda

El momento no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a este encuentro inesperado y dejaron comentarios como:

"Ya solo falta ver a Beli y Dani Luján juntas."

"¡Wow! Es la primera vez que las veo juntas después de tantos rumores sobre su mala relación. Ojalá pronto hagan un dueto."

"Qué lindo ver a quienes siempre les hicieron rivalidad, que en realidad nunca existió, juntas."

"¡Pensé que eran Sabrina Carpenter y Jenna Ortega!"

"Es como ver a María Belén y Silvana juntas."

"Es como ver a Britney y Christina."

"Las princesas del pop reunidas."

