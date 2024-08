Ajemex introduce superfrutos del Amazonas a México

Los multivitamínicos se han convertido en parte importante de las dinámicas de vida saludable, al ser solución práctica para la cobertura de vacíos nutrimentales, llámese vitaminas y minerales; de ahí que, la empresa de bebidas AJEMEX ha levantado la mano ofreciéndolos en el mercado mexicano, a través de sus bebidas Amayu.



Desde su llegada a México, dichas bebidas apuntaron no solo a impulsar las ventas de la multinacional sudamericana, sino también a cumplir con los objetivos de bienestar y sostenibilidad de la propia empresa, fomentando un cambio positivo en los hábitos alimenticios de la población y promoviendo un estilo de vida más saludable, pero sobre todo amigable con el medio ambiente.



Por ello, en enero de este año, la filial mexicana de Grupo AJE introdujo al mercado nacional sus bebidas energéticas sin taurina, bajo el sello de tres superfrutos del Amazonas, los cuales a su vez también adoptan el nombre de las bebidas: Maca, Guayusa y Camu Camu.



De los tres, Maca es una raíz natural que crece en los Andes peruanos, la cual se ha utilizado durante siglos por sus propiedades nutricionales y naturales, e incluso afrodisiacas; por su parte, Camu Camu es una fruta fuente de vitamina C; mientras que, la Guayusa yace como una planta con propiedades estimulantes y tónicas que, contribuyen a mejorar las capacidades físicas y mentales del ser humano.



Luego de la llegada de las bebidas Amayu a México, varias voces oficiales de AJEMEX destacaron el compromiso existente con la salud y el bienestar de los mexicanos, entre ellos Lizette Torres López, jefa de marca, quien afirmó que los suprefrutos en la oferta del país contribuirán al bienestar de las familias mexicanas.



En tanto, Jorge López-Dóriga, directivo de Grupo AJE, indicó que la apuesta sostenible y saludable de la multinacional sudamericana se ha materializado a través de su visión de “Revolución Natural”, misma que en México se ha enmarcado mediante la línea de productos que aprovechan las propiedades vitamínicas de los suprefrutos del Amazonas.



Cabe destacar que, la estrategia de Grupo AJE, la cual involucra a los superfrutos es una forma de revalorizar el lugar de origen de la materia prima, pero a su vez una ruta para fomentar el mantenimiento y cuidados de los exosistemas, ayudando de paso a empoderar a las comunidades nativas.



En ese mismo sentido, AJEMEX también apuesta por un triángulo de sostenibilidad con productos beneficiosos para la salud del consumidor; no obstante, que seguirá buscando la promoción de políticas y prácticas ambientales responsables para la construcción de un futuro sostenible para toda la sociedad mexicana.



Finalmente, voceros de la empresa recuerdan que las bebidas Maca, Guayusa y Camu Camu se encuentran disponibles en supermercados y tiendas de conveniencia en todo México, ofreciendo una experiencia sensorial distintiva a través de la autenticidad de las superfrutas utilizadas en su formulación y que, al mismo tiempo, brindan una fuente natural de cafeína y revitalización.