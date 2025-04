David Faitelson: "Álvaro Morales me tiene envidia”

David Faitelson le ha respondido a su excolega Álvaro Morales, quien aseguró que el hoy analista de TUDN pidió una cláusula que decía que no compartiera mesa con él, asegurando que lo exhibía.

Faitelson en TUDN l CRÉDITO:IMAGO7

Y es que, el polémico analista de ESPN habló con Ricardo Peláez en Futbol de Cabeza donde reconoció el gran personaje de su colega pero también revelando la forma de exhibirlo..

Faitelson habló en entrevista de Más Deporte El Podcasts, esto es lo que dijo: "Tendrá un problema, a lo mejor me tiene envidia”.

Álvaro Morales l CRÉDITO:IMAGO7

La Cláusula en ESPN

“Pretende ser lo que yo ya soy, no lo sé, yo no tengo nada que ver con él, no trabajo con él, mi contrato en ESPN tenía una cláusula que decía, por primera vez en vida y única en vida decía no vas a trabajar con Álvaro Morales y ya se acabó”, mencionó.

Polémica diferente

El ahora analista de TUDN aseguró que tiene una diferente forma de ser pese a que ambos son polémicos: “no va con mi escuela periodística, no va con mi forma de vida”.

Finalmente Faitelson aseguró que no sugirió trabajar con el analista durante su paso en ESPN sino que la exigió a la empresa.

