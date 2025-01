¿Alfredo Adame pasó Año Nuevo en el ‘Torito’? Esta es la verdad sobre el video que circula en redes

El conductor y actor Alfredo Adame se ha vuelto viral en las últimas horas, ya que circula un video en redes sociales donde se le ve saliendo del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, mejor conocido como ‘Torito’, en donde después de pasar unas horas arrestado, salió y se dirigió a una taquería cercana para comer.

Después de salir del 'Torito', Adame pasó a una taquería a comer/YouTube: Berenice Ortiz|



De acuerdo a lo que se ve en un video publicado por la periodista Berenice Ortiz, al artista se le ve saliendo del ‘Torito’, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, para luego caminar apresuradamente, saludando a los reporteros que lo esperaban y dirigiéndose a una taquería cercana en búsqueda de algo para comer.



"¿No quieren un refresco o algo? Es que no desayuné, ¿ya está abierto? Dame 2 de longaniza, 2 de suadero y 2 de bistek... salsa roja ¿no pica mucho? Pero siéntense muchachos”, se escucha decir Adame mientras toma asiento y a su mesa se acerca una señora para pedirle que le grabe un saludo con mentada de madre para un familiar.

Adame se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del medio artístico/YouTube: Berenice Ortiz |YouTube video player



Alfredo Adame entró al 'Torito' por mentarle la madre a periodista

Pese a que eran varias las personas, entre curiosos y reporteros, las que estaban viéndolo mientras estaba en la taquería, Alfredo Adame se mostraba de buenas y al tiempo que comía platicaba con una reportera, al parecer sobre el motivo que lo llevó al ‘Torito’.



Mucho se especuló sobre que el motivo por el que Adame estuvo en el ‘Torito’ es que no pasó la prueba del alcoholímetro que se realiza en el programa Conduce Sin Alcohol de la Ciudad de México, sin embargo, cabe aclarar que ese video no es reciente, sino del pasado mes de junio, cuando él mismo, en otro video que publicó en sus redes sociales, aclaró que se debió a la orden de un juez por mentarle la madre a un periodista.



“ Hola, qué tal amigos, buenos días. No me lo van a creer a donde voy… pues voy al centro de reclusión temporal, llamado el ‘Torito’, aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto. Entonces ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al ‘Torito’, menciona Alfredo Adame.



Aquella vez que el actor y conductor fue castigado con un arresto temporal en el ‘Torito’ porque durante una entrevista le mentó la madre al periodista Gustavo Adolfo Infante, con quien sostiene un proceso legal por diferentes polémicas y acusaciones que se han hecho uno a otro.

