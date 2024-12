Alfredo Adame vs Maryfer Centeno: Pide el actor aplicar Ley Olimpia contra la grafóloga

Maryfer Centeno, la grafóloga de las estrellas, se encuentra en medio del ojo del huracán por un pleito legal contra Mr. Doctor que ha escalado a otros niveles por considerar que ella es una charlatana.

A todo esto se le suma ahora Alfredo Adame, quien pide aplicar la Ley Olimpia contra la joven por hablar mal de él durante un programa de La Saga de Adela Micha.

Alfredo Adame exhibe a Maryfer Centeno

Por medio de sus redes sociales, el exconductor de televisión mostró un video donde sale Maryfer Centeno burlándose de sus partes íntimas y diciendo que recibió el ‘pack’ del actor.

“El único pack que he visto fue el que ustedes me mandaron, fue el de Alfredo Adame… No, nunca había visto algo tan pequeño. Yo estoy acostumbrada a otras cosas, entonces, perdón mi vida, pero, ni se siente. Luego ves a Magaly Chávez y dices: 'Pues por eso nunca hubo nada", expuso.

Antes estas palabra y las risas de otros conductores, el polémico Adame dijo que tiene todos los elementos para demandarla: “Amigos abogados, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Cumple los elementos para una denuncia por Ley Olimpia? Me siento agredido, ofendido e intimidado”.

Alfredo Adame revela las causas de la demanda

Pero antes, en una entrevista para el canal de YouTube DelarosaTV, el también karateca explicó que las palabras de Maryfer Centeno tienen todas las causantes para demandarla por La Ley Olimpia.

“Aquí se da todo para tres delitos brutales. Uno con la Ley Olimpia en todos sus párrafos, dos la violencia de género y tres el daño moral en contra de mi persona… Una amiga que es doctora en derecho me dijo que tiene todos los elementos, no lo hago ni por amor propio o interés”, añadió

Por último, expuso que la demanda también va por ella por decir que se está mandando ‘packs’ con otras personas con imágenes de Alfredo y “me quiso humillar, me ofendió, ejerció la violencia de género y cayo, está metida hasta los codos”.

¿Qué dice la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia, la cual también podría aplicar para los hombres.

Las sanciones que contempla son prisión de tres a seis años y multas que van de los 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, se podría pagar hasta 89 mil 620 pesos.

Acciones que sanciona la Ley Olimpia:

Exponer

Distribuir

Difundir

Exhibir

Reproducir

Transmitir

Comercializar

Ofertar

Intercambiar

Compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona

