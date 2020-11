AMLO aseguró qué no hay situación de emergencia por repunte de contagios

Pese a que los contagios por coronavirus han tenido un ligero ascenso en las últimas semanas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es una situación de emergencia para el México.

El Presidente de México descartó que se vuelva a un confinamiento, pues el aumento de positivos solo es en algunos estados, en los cuales ya se trabaja para reforzar las medidas sanitarias.

“Consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario; estamos confiando mucho en la gente, en que nos ayuden, que todos nos cuidemos”, mencionó esta mañana en conferencia de prensa.

Seguiremos apostando al fortalecimiento de la economía popular. Conferencia matutina. https://t.co/BtUF3G9P2K — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 4, 2020

“Si se necesitara, sería el llamado a vamos a cuidar a nuestros ancianos porque es población más frágil y lo mismo con enfermos crónicos, pero no estamos en una situación de alarma, también eso que nos tranquilice porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país”, agregó.

