AMLO ‘batea’ a 'Lord Molécula' tras invitarlo a jugar dominó cuando ya no sea Presidente

Carlos Pozos, mejor conocido como 'Lord Molécula', fue rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en la conferencia matutina de este miércoles 27 de diciembre, el mandatario se negó a jugar una partida de dominó con el youtuber, quien en Palacio Nacional le propuso jugar una mano en su casa ahora que deje el cargo.

Recibe el Presidente la invitación a jugar

La intención de Lord Molécula era que la partida se realizara el año que entra cuando Lopez Obrador finalice su mandato y emigre a su Rancho 'La Chingada’, donde vivirá una vez terminado su periodo presidencial.

“En diciembre es el mes de año en que se hace posible lo imposible (…) mi pregunta sería, tal como Adolfo Ruiz Cortines le permitió a su compadre jugar dominó con él: ¿Me permitiría ahora en su retiro, allá en Palenque, echarme una manita de dominó?”, externó el comunicador.

No se esperaban la respuesta…

A lo que el presidente Andrés Manuel respondió tajantemente que no ya que en cuanto termine su gestión se dedicará únicamente a su familia. Incluso, en otras ocasiones, el Jefe de las Fuerzas Armadas ha expresado que, con su retiro, no volverá a aparecer en actos políticos.

“Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar, y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política”, finalizó el mandatario mexicano.

