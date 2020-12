'Lord Molécula': ¿Su saco navideño es de la marca Gucci?

Carlos Pozos, o también conocido como 'Lord Molécula', fue objeto de burlas en redes sociales por su atuendo navideño.

En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pozos se presentó con este peculiar saco, el cual además de levantar críticas, fue cuestionado por su costo.

Usuarios de Twitter mostraron imágenes del saco, el cual en teoría era de la marca Gucci y tenía un costo de 45 mil pesos.

#LordMolécula con vestimenta de payaso, propia de la naturaleza de la mañanera. pic.twitter.com/j1LO0iTeoZ — Luis Roberto Torres (@LuisRobertoTF) December 21, 2020

Aunque al final eso terminó por ser mentira, ya que Gucci no cuenta con ese atuendo y se reveló que era de la marca You Look Ugly Today, donde la prenda tiene un costo aproximado de mil pesos.

Por si fuera poco, 'Lord Molécula' terminó por 'robarse la noche' al entregarle un regalo navideño al mandatario de nuestro país.

