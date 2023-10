AMLO dice que Otis no dejó víctimas fatales, por ahora

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, tocó el tema del huracán ‘Otis’ que azotó Acapulco, Guerrero la noche del martes y aunque de momento negó que haya reporte de personas fallecidas, también aclaró que debido al desastre natural no hay comunicación con aquel estado, por lo que el panorama de víctimas todavía no es definitivo.

“Sí pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan. Y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo.

“Todo el día va a haber lluvias, y estamos buscando restablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos”, declaró el presidente en su conferencia mañanera de este miércoles celebrada en Palacio Nacional.

AMLO ya ordenó que se dirijan a la zona afectada los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Comunicaciones y Transportes, y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, sin embargo, aún analiza si él también viajará al lugar del desastre.

“(Su viaje depende) De cómo llegamos; los aeropuertos, el militar tiene destitución, la pista está bien, pero no hay posibilidad de volar en avión o helicóptero, hay que esperar”, agregó.