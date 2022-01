AMLO: 'El presidente tiene síntomas leves'; informó el secretario de Gobernación

El pasado lunes 10 de enero, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que estaba contagiado de Covid-19, sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó este día por la mañana que el presidente actualmente tiene síntomas menores.

"Ayer eran mucho menores los síntomas leves, se encuentra coordinando los trabajos y ese es el estatus del señor presidente", declaró.

Durante la conferencia mañanera matutina que se lleva a cabo en Palacio Nacional, el funcionario señaló que hoy se realizó la prueba de PCR, para detectar o descartar la eventual presencia de SARS-CoV-2.

Adán Augusto López está en constante comunicación con AMLO; ayer se reunieron en el mismo despacho con el jefe del Ejecutivo.

Por otra parte, compartió la importancia de cumplir adecuadamente con los protocolos preventivos correspondientes además de realizarse las pruebas.

"No nada más es cuestión de estar haciéndose la prueba y uno debe guardar todas las medidas sanitarias, el gel, el cubreboca y evitar las reuniones familiares. Hoy me realice una prueba PCR más allá de si tenemos síntomas o no", añadió.

El gobierno federal también indicó que no se debe abusar de las pruebas para la detección del Coronavirus debido a que existe una escasez mundial de las mismas.

"Hay toda una corriente mundial para reducir el número de pruebas y que solo se practiquen cuando uno tiene síntomas en todos los estados se han realizado pruebas suficientes", comunicó.

