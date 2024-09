AMLO señala a Estados Unidos de corresponsable de la violencia en Sinaloa

Durante ‘La Mañanera’, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó pláticas y acuerdos con un grupo criminal en Sinaloa para poder capturar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, lo que desató ahora la violencia en el estado.

A pregunta de la prensa sobre si el país vecino es corresponsable de lo que ahora se vive en la entidad, el mandatario declaró que “sí” por “haber llevado a cabo ese operativo”.

Descarta AMLO cortar relaciones con EU

También se le cuestionó a López Obrador si tales acciones de EU tendría consecuencias en las relaciones bilaterales, pero el Jefe del Ejecutivo lo negó.

“No, nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México, ya no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso", expuso.

AMLO reclama operativo en Sinaloa

Además, el presidente insistió en que el operativo para detener a ‘El Mayo’ Zambada fue ilegal y eso está costando vidas de personas que estuvieron en la detención de narcotraficante y ahora tras el pleito entre los ‘Mayo’ y ‘Los Chapitos’.

“La pérdida de una vida es lo más triste y lamentable, pero a ver en su concepción que la vida no vale nada. ¿Qué beneficios, en qué ayuda a detener el problema de la drogadicción de Estados Unidos, con objetividad y realismo?”, cuestionó.

