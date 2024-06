¡Ana Bárbara estuvo a punto de morir ahogada en el mar! La cantante relató qué pasó

La cantante mexicana Ana Bárbara (53 años) reveló que estuvo a punto de morir ahogada, luego de ser arrastrada por el mar, sin embargo, salvó la vida gracias a que su hijo se metió a rescatarla.

Fue mediante sus historias de Instagram que la interprete de canciones como Lo busqué y Bandido, entre otras, relató lo que le sucedió en una playa de Cancún, previo a que ofreciera un show en aquel lugar paradisiaco del estado de Quintana Roo.

“Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo. Me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro, y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgo y se metió al mar por mí”, declaró la cantante.

Más adelante en su relato, Ana Bárbara aceptó que se confió y cometió el error de meterse a nadar cuando el mar tenía un alto oleaje.

“El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, mejor dicho, creí que no lo soy pero hoy me perdí y reconozco que confié de más y estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue”, agregó.

Por último, la cantante de regional mexicano se despidió con una reflexión de vida, etiquetando en su publicación a José María Fernández Ugalde, el hijo que tuvo con José María Fernández ‘El Pirru’, y quien la habría salvado de morir en el mar.

“Mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos. Hay cosas que sí, pero hay que tenerle, en este caso, mucho respeto a todo omnipotente, a todo lo que no sabemos que su fuerza no la medimos. Soy una muestra a mí misma que hay que ser muy humildes, que no se puede muchas veces contra el mar, en este caso”, culminó la cantante.

