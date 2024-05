Andrea Legarreta es acusada de dejar sin trabajo a empleada de limpieza en el programa Hoy

Nuevamente Andrea Legarreta está en medio de la polémica, ya que ahora surgió una acusación contra ella de una ex empleada de limpieza, quien asegura que la corrieron de su trabajo por orden de la conductora del programa Hoy, a quien además calificó de “grosera” y “prepotente”.

Fue la agencia Kadri Paparazzi que a través de su canal de YouTube reveló un audio en donde se escucha hablar a una mujer, quien señala que trabajaba para una empresa que prestaba sus servicios a Televisa, siendo su labor el mantener limpia la mesa en donde los conductores del matutino de Canal 2 desyunan.

“En la tele las verás muy bonitas, muy amables, pero son unas personas muy nefastas, groseras, prepotentes”, comentó la mujer.

Según la ex empleada de limpieza, el problema sucedió en diciembre de 2023, cuando ella tiró a la basura una servilleta que creyó que estaba sucia, sin embargo, en esa toalla de papel estaba el apuntador de Andrea Legarreta, lo que provocó la furia de la ex pareja del cantante Erik Rubín.

“Mi trabajo era tener limpia la mesa donde estaban todos los conductores, mi obligación era limpiar las servilletas, las migajas (...) ya iban a empezar a grabar cuando Andrea Legarreta empezó a gritar: ‘¿dónde está mi chícharo?, pendej&, ¿dónde está mi chícharo?’, muy transformada.

“Estaba gritando, ‘pendej&’, pero pues yo no sabía que se refería a mí, yo pensé que hablaba con los demás porque así es ella de grosera, de prepotente”, agregó la mujer.

Pese a que finalmente el apuntador fue recuperado después de buscar la servilleta que se tiró a la basura, la ex empleada de limpieza asegura que ella perdió su trabajo por orden de Legarreta.

“Como estaba muy enojada, volteó a ver a la productora y le dijo ‘córreme a esta idiota de aquí’, me sacaron de ahí y literal me corrieron. Traté de defenderme pero esta señora no permite que uno hable o dé un argumento”, concluyó la ex empleada.

