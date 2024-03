Muere sobrino de Andrea Legarreta: “Es una terrible pesadilla”

Andrea Legarreta está de luto tras la pérdida de su sobrino Mateo, de 14 años, tras sufrir un accidente en motocicleta y, del cual, la actriz estuvo pendiente todo el tiempo.

“Mateo… Mi niño, hermoso, nuestro Mateo… El Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de Guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas”, mencionó.

Andrea Legarreta se despide de su sobrino

Por medio de sus redes sociales, fue como la conductora de 'Hoy' dio a conocer la partida de su familiar y le agradeció todo el cariño que les brindó en vida, además de que fue su madrina.

“Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… Tan sólo 14 años!! … Dios”, expuso.

Destrozada está Andrea por la pérdida de su sobrino

Entre sus palabras de despedida, Andrea Legarreta declaró que lo que está viviendo es una pesadilla, pero sabe que al final Mateo fue todo un guerrero.

“Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así… Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… sin embargo, tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación… Sin duda te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar… Y tú mi niño lindo, sin duda, también fuiste y seguirás siendo el mejor GUERRERO!”, mencionó.

