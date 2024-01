Andrea Legarreta le responde a Anette Cuburu: “Vive odiando a la persona equivocada”

Luego de que Anette Cuburu afirmara que tiene pruebas de que Andrea Legarreta tuvo un romance con un ejecutivo de Televisa, la actual conductora de ‘Hoy’ salió a dar la cara ante dichas declaraciones.

“No voy a hablar mucho al respecto, sólo decir que a mí nadie me ha regalado nada, tengo una carrera desde los 8 años aquí en Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió”, contó.

Pide que viva en paz

Este enfrentamiento entre la dos, revivió luego de que Cuburu afirmara que su matrimonio terminó porque Legarreta supuestamente le inventó un chisme de que salía con Raúl ‘El Negro’ Araiza.

Ante los medios de comunicación, Andy también negó dichos rumores pues se llevaría ‘entre las patas’ a su amigo y compañero de programa.

“Ella vive odiando a la persona equivocada, lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón, por sus hijos, familia y ella. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte”, comentó.

Andrea exige las pruebas

Sobre sus presuntos amantes, la también empresaria dijo no molestarse pues le inventan uno nuevo cada día, pero si alguien sabe que salió con otra persona, Andrea exige que presenten las pruebas.

"A mí que me pongan nombres nuevos, ya me han puesto a quien sabe cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, a los ex presidentes, así que hay un afán de querer ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra, que tiene errores y se equivoca, pero de ahí a querer hacer daño, yo creo que un matrimonio no se rompe por un chisme, el mío hubiera durado un mes”, concluyó.

