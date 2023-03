Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen viviendo juntos a pesar de su separación

El cantante Erick Rubín reveló que no ha dejado su casa ya que aún no asimila dejar a su familia, lo cual incluye a su ex pareja Andrea Legarreta y sus hijas.

La conductora del programa ‘Hoy’ anunció tanto en televisión como en redes sociales que se separaría del músico tras 22 años de matrimonio. Ahora se anunció que siguen viviendo juntos por decisión del cantante.

"No he salido, no me quiero salir, pero está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar todo", reveló Rubín al programa de radio 'Todo para la Mujer'.

Aún no se sabe que pasará con la expareja o cuando dejarán de vivir juntos. Incluso en uno de los programas de Hoy se puede ver al cantante ‘coqueteando’ con su exmujer.

