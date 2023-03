¿Erik Rubín y Andrea Legarreta se reconcilian? El cantante habló sobre la posibilidad

Erik Rubín rompió el silencio y por primera vez habló detalladamente sobre su ruptura con Andrea Legarreta. En una entrevista para la revista Quién, el cantante explicó que esta separación fue recomendada por distintos terapeutas e incluso dejó la puerta abierta para una posible reconciliación, pues recordó que no se han divorciado legalmente.

“Es un ejercicio que nos recomendaron en terapia y que estamos llevando a cabo. Estamos abiertos a cualquier resolución, sabemos que cualquier cosa puede pasar, tanto darnos cuenta qué es lo mejor para los dos o que nuestra vida es estar juntos.

Esto nos lo recomendaron desde hace algunos años y es difícil tomar esta decisión. Vas con otra persona, con otra terapeuta y nos sugirieron lo mismo, entonces ya no te queda de otra, no puedes hacer tonto”, señaló el ex Timbiriche.

A pesar de ya llevar meses separados como pareja, Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen teniendo una relación cercana y para muestra ambos festejaron juntos hace algunos días el cumpleaños de su hijo, José Ángel Rubín, pues aclararon que la separación fue como pareja y no como familia.

