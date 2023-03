Martha Debayle generó polémica por "consejos" para pedir mesa en un restaurante

El pasado martes la conductora y presentadora Martha Debayle fue el centro de las criticas después del video que publicó donde "enseña" a la gente a pedir na mesa en un restaurante sin haber hecho reservación.

En el video se aprecian dos versiones, mismas que interpreta Debayle, en la primero pide las cosas de buena manera, incluso termina con por favor, algo totalmente opuesto al segundo caso.

Durante la segunda parte del video se aprecia a Martha Debayle siendo más prepotente a la hora de hacer su requerimiento, incluso termina con un "Para ahorita".

Cuando estás acostumbrada a la dictadura pic.twitter.com/J2AOaax2La — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 5, 2023

Luego de que el video se viralizara los usuarios de redes no han dejado de atacar a la conductora, tachándola de clasista, y poniendo comentarios como: "No es lo mismo ser respetuoso con los demás vs ser una persona clasista que se siente privilegiada exigiendo derechos especiales"

Hasta el momento Debayle no se ha manifestado al respecto.

