Ángela Aguilar defiende sus raíces argentinas tras controversia generada

La cantante de 20 años, Ángela Aguilar, ha decidido abordar en profundidad la controversia que surgió a raíz de su afirmación de que es "25 por ciento argentina", una declaración que hizo en diciembre del año pasado. En una entrevista exclusiva con Mara Patricia Castañeda, transmitida en su canal de YouTube el 19 de octubre, la joven artista no solo compartió su sorpresa ante las críticas que recibió, sino también su orgullo por sus raíces argentinas.

Aguilar expresó su desconcierto ante la reacción del público y la prensa, afirmando: "Esto es un tema que para mí ha sido medio difícil porque no lo he entendido, yo hoy todavía no lo entiendo". La cantante señaló que estamos viviendo en una generación en la que la cultura de la "cancelación" es muy diferente a lo que se había experimentado anteriormente, lo que podría explicar la polémica que se generó.

Para respaldar su declaración de que tiene ascendencia argentina, Ángela Aguilar mencionó que en su vlog familiar, su abuela materna, la señora Eva Mendoza, ha aparecido en varias ocasiones, y es evidente que nació en Argentina. "Sí tengo sangre argentina. (...) Yo nunca he escondido nada de dónde vengo, de lo que soy. Ahí sale mi abuela y no es algo que hemos ocultado".

Además, la joven artista enfatizó que no se siente ni superior ni inferior debido a su herencia argentina, ya que lo importante es quién es en su interior, independientemente de dónde haya nacido su abuela. Aguilar también se sorprendió de que su celebración del triunfo de Argentina sobre Francia en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 pudiera afectar su carrera musical. Aclaró que lo injusto no es que la gente sepa de dónde viene, sino que se le quite mérito por su trabajo y su identidad por un simple comentario relacionado con el futbol.

La cantante subrayó que le gustaría ser juzgada por sus acciones, especialmente aquellas en las que ha participado en fundaciones y obras benéficas. "Mis hechos hablan más por mí que mis palabras, y yo soy muy mala para hablar, pero buena para cantar". Ángela Aguilar enfatizó que su legado y su música son mucho más importantes que una foto en la que celebró la victoria del equipo de su abuela.

Finalmente, Aguilar quiso dejar claro que, a pesar de su herencia argentina y su lugar de nacimiento en Estados Unidos, se considera "felizmente mexicana" y no tiene la intención de ofender a nadie con su identidad. "Yo no quiero ofender a nadie (por el lugar) dónde vengo, porque ni escogí mi nombre, cómo voy a escoger quién es mi abuela". La cantante enfatizó su amor por la cultura mexicana, su pasión por la música de ese país y su gusto por la comida, como los tacos al pastor.

