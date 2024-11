Ángela Aguilar desata furia con los chilenos: ¿Qué dijo?

Ángela Aguilar ha generado controversia en las redes sociales tras ser reconocida como una de las mujeres del año por Glamour México, recibiendo críticas de usuarios chilenos en Internet por atribuir la canción "Gracias a la vida" a Flor Silvestre.

Chilenos arremeten contra Ángela Aguilar

La menor de la dinastía Aguilar fue reconocida como la mejor exponente de música regional mexicana y como la única mujer del año en la gala de la revista Glamour, donde también estuvieron presentes otras celebridades. En su discurso, Aguilar destacó su orgullo de representar a México en cada actuación.

"Ese mismo honor no lo tomo a la ligera. Por eso cada vez que subo al escenario busco representar lo mejor que puedo a México.", expresó Aguilar.

La cantante destacó la importancia de su familia, mencionando a su marido y a las pioneras de la música mexicana.

"Hay muchas veces que las palabras sobran, pero quiero decir que estoy verdaderamente agradecida con toda mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche."

Ángela Aguilar, al final de su discurso, cometió un error al atribuir la canción "Gracias a la vida" a su abuela, Flor Silvestre.

"Como diría mi abuela, Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto.", expresó la cantante.

La controversia en Chile surgió cuando Ángela Aguilar atribuyó incorrectamente la famosa frase de la canción "Gracias a la vida" a su abuela, cuando en realidad pertenece a la compositora chilena Violeta Parra. Este error, dado que la canción es emblemática en la música latinoamericana desde su lanzamiento en 1966, generó críticas en redes sociales, especialmente en TikTok, donde muchos consideraron el desliz de la cantante mexicana como ofensivo.

"Es que ahora va a decir que es 15% chilena"

"Esta mujercita no sabe nada, como no saber que Violeta Parra es la autora de esa frase"

"Primero se mete(siempre estuvo) en la relación de Cazzu con Christian Nodal ¿y ahora quiere adueñarse de cosas de Violeta Parra? ¿Viene de familia no ser originales y meterse en todos lados?"

"Solo un detalle… eso no es de su abuela, es de Violeta Parra, ícono chileno”

