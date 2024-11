Ángela Aguilar es nombrada como 'Mujer del año 2024'

Ángela Aguilar ha sido noticia en 2024 por su relación con Christian Nodal, que comenzó tras su separación de Cazzu, lo que generó críticas. Además, ha ganado reconocimiento al ser nombrada Mujer del Año 2024 por la revista Glamour.

Ángela Aguilar es nombrada la mujer del año

La revista otorgó un premio a la menor de la dinastía Aguilar, reconociéndola como una de las voces más prometedoras de la música mexicana. A pesar de su juventud, ha demostrado una notable madurez artística y profesional, consolidándose rápidamente como una destacada exponente del regional mexicano.

"A pesar de su corta edad, ha demostrado su madurez artística que le ha permitido ganar importantes reconocimientos. Sin embargo, a lo largo de su carrera se ha enfrentado a grandes retos, pero el más significativo ha sido abrirse camino como mujer en el género regional mexicano y el mariachi".

Glamour otorgó el reconocimiento de 'Mujer del año' a la cantante de música regional mexicana, quien expresó en una entrevista que se sentía 'poco merecedora' de este honor.

“Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”

Qué otras mujeres mexicanas fueron reconocidas

Entre las mujeres homenajeadas por la revista Glamour este año, además de Ángela Aguilar, se encuentran diversas celebridades y personalidades públicas de distintos ámbitos:

Dulce María fue reconocida en la categoría de empoderamiento femenino.

Bu Cuarón recibió el reconocimiento como una estrella en ascenso.

Mabel Cadena fue valorada como una impulsora del cambio.

Macarena García fue nombrada ícono de la moda.

Galilea Montijo fue destacada en la categoría de belleza.

Adicionalmente, otros reconocimientos incluyeron a St. Vincent por su innovación musical, al Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica por su inspiración deportiva y a la Fundación Freedom por su labor en el activismo social.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Jacobo Grinberg y por qué su documental en Netflix genera tanto interés?