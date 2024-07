Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal, según el periodista René Franco

El rumor de que Ángela Aguilar estaría embarazada de Christian Nodal se ha reavivado y esto gracias a unas declaraciones del periodista René Franco, quien explicó a detalle sus razones de por qué cree que la hija de Pepe Aguilar está esperando a su primer bebé.

Hace unos días sorprendió a todo mundo que tan sólo unas semanas después de confirmar su noviazgo, los cantantes mexicanos se casaron en una ceremonia exclusiva que se llevó a cabo a media semana en el estado de Morelos.

Pese a que a la boda acudieron las familias de ambos artistas, incluido Pepe Aguilar, René Franco cree que el famoso cantante de regional mexicano no estaba de acuerdo con la relación entre su hija Ángela y Nodal, toda vez que el interprete de ‘Botella tras botella’ venía de recién terminar su relación con la rapera argentina Cazzu, con quien incluso procreó una bebé que tiene unos meses de vida.

“Te voy a decir lo que yo creo, yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe (Aguilar) no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente: ‘ah no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada’ y la única reacción lógica del señor Aguilar es ‘pues te casas’.

“Esa es la historia que mi mente me está contando y hasta que no me cuenten bien la historia no voy a decir nada, pero si en 6 meses, 7 meses nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría”, comentó Franco.

Pese a que durante una entrevista en semanas pasadas la propia Ángela Aguilar negó una boda e incluso un embarazo de Nodal, el periodista sostiene que esa sería la única razón para que Pepe Aguilar aceptara una repentina boda de su hija.

“Para mí, Pepe se habría opuesto a esa relación, pero yo creo que esta sería la única cosa que haría que Pepe entregara así de rápido es porque viene alguien en camino”, concluyó René Franco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tandas del Bienestar: Recibe hasta 20 mil pesos y sin pagar intereses