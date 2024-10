Arath de la Torre confirma que Gala y Karime no estarán en la obra ‘La Señora Presidenta’

No va a ser posible ver de nuevo juntos a los cinco integrantes del Cuarto Mar de La Casa de los Famosos, ya que Arath de la Torre confirmó y explicó por qué no estarán Gala Montes y Karime Pindter en la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’.

Luego del equipo que formaron durante la segunda temporada del reality show, el cual incluso les permitió llegar juntos a la Final, se pensaba que Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime, Gala y Briggitte trabajarían juntos en la obra de teatro producida por Alejandro Gou y que se estrenará el próximo 22 de noviembre en el Teatro México.

“Gala y Karime se tuvieron que bajar del barco por sus agendas, porque están llenas de cosas y el teatro, como todos nosotros sabemos, requiere de un rigor especial y no podemos ayudarlas en el sentido de que ellas traen sus agendas muy apretadas”, comentó Arath de la Torre durante el programa ‘Hoy’, al tiempo que también negó tener diferencias con Mario Bezares por el protagónico de la obra de teatro.

“Hay varios rumores por ahí, el primero es que Mario (Bezares) está enojado porque no va a ser ‘La Señora Presidenta’, yo tengo que aclarar que el señor Alejandro Gou me la ofreció hace varios años después de que la hizo el maestro Héctor Suárez, pero quiso dejar pasar un tiempo para que no se pegara con la imagen del señor Héctor Suárez”, contó.

“El papel de Mario es un papel extraordinario, son dos protagónicos en realidad. Entonces, entre Mario y yo no hay ninguna diferencia, está feliz de la vida con hacerlo”, agregó.

Arath aclara rumores sobre “La Señora Presidenta” después de la salida de Gala y Karime. pic.twitter.com/JRgR8rTAbv — Programa Hoy (@programa_hoy) October 24, 2024

¿Quiénes conforman el elenco de la obra ‘La Señora Presidenta’?

Ya se dio a conocer cartel oficial de la obra de teatro ‘La Señora Presidenta’ y el elenco está encabezado por Arath de la Torre, como protagónico, Mario Bezares, así como las esposas de ambos, Susy Lu y Brenda Bezares, más Briggitte Bozo, quinta finalista de La Casa de los Famoso, Violeta Isfel y Pierre Angelo, entre otros artistas.

¿Por qué es tan popular obra de teatro ‘La Señora Presidenta’?

‘La Señora Presidenta’ es una comedia de enredos escrita por los dramaturgos franceses Jean-Jacques Bricaire y Maurice Lasaygues y estrenada en 1981, sin embargo, ha sido adaptada en varios países, entre ellos México, en donde en 1991 se puso en escena por primera vez con el actor Gonzalo Vega como protagonista durante 23 años, convirtiéndola en una de las obras más populares del país.

En 2018 nuevamente fue puesta en escena, pero ahora con el actor Héctor Suárez como protagonista, teniendo también su momento de éxito.

