Luisito Comunica tiene su figura de cera: “No sé cuál es más pacheco”, le dicen

Luisito Comunica presumió, por medio de sus redes sociales, que ya tiene su doble que estará dentro del Museo de Cera de la Ciudad de México.

El youtuber mostró el proceso de su muñeco, el cual es muy idéntico hasta en los detalles, por lo que le dijo a sus seguidores que no estaban viendo doble.

“No estás viendo doble, es solo mi clon más guapo. ¡Gracias @museodecera por este tremendo homenaje! Estoy muy emocionado por esto. ¡Vengan a admirar esta belleza en el Museo de Cera de CDMX!”, detalló.

Luisito Comunica recibe felicitaciones

De inmediato sus amigos y seguidores lo empezaron a felicitar porque la pieza de cera es muy idéntica al original, incluso en los rizos y la barba.

“¡No mmmsssss, estás igualito! Un poquito más guapo en el muñeco y con el rizo más definido, que chido Luisilloooo” y “Se debe sentir increíble, caramba, no soy yo y me siento cómo me lo hubieran hecho a mi. Felicidades les quedó increíble”, mencionaron las influencers Brenda Catalán y Norkys Batista, respectivamente.

Pero quien bromeó con la publicación de Luisito Comunica fue su amigo Juanpa Zurita que no dejó pasar la oportunidad para recordar que el youtuber tiene un gusto por la cannabis: “No sé cuál está más pacheco. Jajaja. ¡Felicidades, pillo, eres un ÍCONO!”.

