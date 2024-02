Luisito Comunica defiende a su novia Ary Tenorio ante acusaciones de infidelidad de su ex

La polémica nuevamente rodea a Luisito Comunica, pues ante las acusaciones de su exnovia Cynthia Velázquez, conocida como ‘Lenguas de gato’ o ‘La Chule’, sobre que le fue infiel mientras fueron pareja, el youtuber salió a negar que ese supuesto engaño haya sido con Ary Tenorio, quien es su actual novia.

Durante una entrevista para el podcast ‘Hablemos de tal’, ‘La Chule’ habló sobre su relación de 5 años con el influencer, la cual aunque tuvo sus momentos buenos “al inicio”, posteriormente se volvió “tóxica” y terminó mal cuando ella intuyó que él le fue infiel.

“Le dije ‘yo sé que tú metiste a alguien aquí a la casa’. Cuando salí de la relación me pude dar cuenta que sí. La infidelidad pudo estar y no estar. Tengo muchas pruebas para decir que sí, pero tampoco voy a usar esto para decir que fue la verdadera razón (de la separación)”, comentó Velázquez.

Luisito Comunica y su novia dan su versión

Después de que la influencer ‘Lenguas de gato’ diera su versión, muchos internautas arremetieron contra Luisito Comunica y su novia Ary Tenorio, a quien señalan de ser culpable de la supuesta infidelidad, pues comenzó a andar con el youtuber el mismo año en que terminó con ‘La Chule’.

"Sólo dijo cosas malas de mí y nada de sus cosas malas, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas...

“Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue, ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema", publicó Luisito Comunica en sus redes sociales, mientras que su novia Ary también pidió un alto a los comentarios contra ella.

“Agradecida estoy por contar algo que también es mío, pero no quiero que esto sea motivo de tirar mier**, odio y culpa a otras personas. No necesito que generemos más casos desafortunados y mejor podamos ser nuestras mejores versiones para otras personas", publicó.

