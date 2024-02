Luisito Comunica revela que fue extorsionado en Nigeria

El youtuber mexicano Luisito Comunica reveló haber sido víctima de una extorsión durante su viaje a Nigeria, sorprendiendo que este acto ilegal fue cometido por un policía uniformado dentro de un aeropuerto.

Fue mediante historias en su cuenta de Instagram, que el influencer relató lo que vivió junto a su novia Ary Tenorio, quien además funge como su camarógrafa para la grabación de sus videos.

“Estamos en Nigeria, aquí en los aeropuertos es muy común que te pidan dinero, así el policía de acá de repente (dice) ‘Show Love’, ‘Show Love to Brother’, ‘Show Love’, ‘Give me Love’, ‘Give me Love’... Entonces dices ‘No, no, no’, porque de hecho hay muchos letreros por todos que dicen: ‘No permitimos extorsión’, comenta Luisito en una primera storie.

¿Por qué extorsionaron a Luisito Comunica en Nigeria?

El youtuber detalló que el problema fue porque los policías no le permitían consumir la comida que compró dentro de las instalaciones del aeropuerto.

“En eso, me llega un poli, yo esto lo compré adentro del aeropuerto, o sea, ya había pasado migración, chequeo, todo. En eso me llega un poli y me dice ‘Show Brother Love’, y le digo: ‘no’, y él me dice ‘ok food, you can’t no take food’, así de ‘no puedes tomar tu comida’, yo le digo ‘Wey, tengo hambre’, y me dice como que ‘ah en serio tienes hambre, Show Love, Show Love’ y yo así como que ‘wey p*nche c*brón’”, agregó.

Finalmente Luisito Comunica reveló que tuvo que 'pagar' una cierta cantidad de dinero para que el policía le entregara su comida y pudiera degustarla.

“Entonces bueno, ahí ya le di el equivalente a dos dólares que, ojo, no es la cantidad de dinero, pero es la manera de ir y pues, ahí ya me dijo ‘ok pues toma tu comida’ y me la dio como de mala manera y yo no mam*s wey, y en pleno aeropuerto, gente uniformada, simples erizos, es lo que son, erizos. Pero bueno, se los comparto por si algún día llegan a viajar para acá estén atentos”, culminó.

