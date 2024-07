Armie Hammer experimentó con la muerte cuando fue acusado de agresión sexual y canibalismo

En una entrevista que le hicieron al actor Armie Hammer en un podcast para un canal de Youtube, el actor se abrió al contar el proceso que vivió tras ser cancelado por acusaciones en su contra.

La estrella de “Call Me by Your Name” y “The Social Network” declaró que estaba agradecido por las consecuencias porque “si nada de esto hubiera sucedido… mi vida habría seguido exactamente como era. Y sé que eso, en última instancia, solo me llevaría a un lugar, y ese lugar es la muerte”.

Armie Hammer fue acusado de canibalismo y abusador sexual

Las denuncias y publicaciones de agresión sexual contra Hammer, hicieron que el actor abandonará varios proyectos de cine y televisión y su publicista y agente en WME lo despidió

El Departamento de Policía de Los Ángeles y la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles investigaron las acusaciones en 2023 y no presentaron cargos penales contra Hammer debido a "pruebas insuficientes". Hammer niega las acusaciones y sostiene que sus relaciones sexuales a menudo "intensas" con las acusadoras fueron consensuales.

“Experimenté la muerte de mi ego, la muerte de mi carrera, la muerte financiera, todas esas cosas… Hay que morir. Y una vez que mueres, puedes renacer”, declaró Hammer.

Hammer también declaró: “preocupado por cómo me percibían, algo que ahora no tiene por qué preocuparme”.

Una de las acusaciones en contra del actor y la más polémica: Hammer se encuentran las de haber tenido fantasías de canibalismo, haber obligado a sus parejas a participar en prácticas BDSM y haber grabado su inicial en el cuerpo de una mujer.

Niega todas las acusaciones de conducta sexual no consentida, pero afirma que admite haber cometido otros “malos comportamientos”.

Declaró que engañó a su esposa y declara haber sido cruel.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: VIDEO:Danna Paola besa a bailarina en show de los MTV MIAW 2024