Babo, de Cartel de Santa, explota contra Belinda por filtrar colaboración

Belinda vuelve a ser noticia por filtrar pedazos de una colaboración con Babo de Cartel de Santa, lo que generó enfado en el rapero al romper acuerdos de confidencialidad sin consultarle.

Belinda filtra colaboración con Babo

La cantante terminó una colaboración con un rapero mexicano después de revelar sin permiso una parte de la canción en la que estaban trabajando juntos. El vocalista de Cartel de Santa se molestó al recordar que ella misma había impuesto una cláusula de confidencialidad.

Babo mostró su enfado con Belinda en una entrevista para TV Azteca debido a que rompió el acuerdo de confidencialidad que habían acordado al trabajar juntos, lo que llevó al rapero a analizar la situación y decidir terminar la relación laboral con la cantante.

"Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos, de lo que estaba pasando en ese momento (la colaboración) pues dije: 'no me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas'", dijo en la entrevista el vocalista de Cartel de Santa.

Babo declaró que no trabajará más con Belinda debido a que no cumple con su palabra y acuerdos establecidos en la negociación, cancelando cualquier posibilidad de colaboración con Belinda

"Entonces preferí y opté por no trabajar con ella" finalizó Babo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRÁILER DE ‘VENOM 3: "EL ÚLTIMO BAILE" ¿CUÁNDO SE ESTRENA?